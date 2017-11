Mächtige Gitarrenriffs erschüttern das Kofmehl. Die Bühne scheint zu gross für die drei jungen Männer, man verliert sie im Gewitter der mächtigen Scheinwerfer fast aus den Augen. Aber den grossen Raum fluten sie mit ihrer Musik bis in die hinterste Ecke. Sie stecken das Publikum mit dem ersten Akkord in den Hosensack. Die Basement Saints rocken das Kofmehl.

Und dann gibts Hardrock

Das sei Rockabilly, Punkaboogie, Stonerock und sonst noch alles Mögliche, sagen die Experten und Kenner der Band vor der Show. Und dann gibts Hardrock. Gerade heraus und wuchtig gespielten Hardrock, der keine ausgefallenen Namen braucht. Lange Haare und laute Musik sind zurück. Die Basement Saints sind eine Zeitreise in die 70er-Jahre, in eine Zeit, als sich die Eltern der drei Jungs noch nicht einmal vorstellen konnten, dass sie einmal Kinder haben würden.

Es geht auch ohne Bass

Und so kommen am Schwarzen Freitag Erinnerungen an Black Sabbath auf, an den Boogie von Status Quo, bevor diese Jungs definitiv stehen blieben, Jean Genie ohne David Bowie und Deep Purple, während sich gerade der Rauch über dem Genfersee verzieht. Spannend dabei, dass die Basement Saints ohne eigentlichen Bass auskommen. Anton Delen spielt die Rhythmusgitarre mit zwei Signalen, das eine geht durch den Basssampler und wird bei Bedarf eine Oktave tiefer wiedergegeben.

Vinyl und Religion

Die Basement Saints sind keine Heiligen und der Stil sei nicht durch eine göttliche Eingebung entstanden, erzählt Anton Delen Backstage nach der Show. «Tobias Arn und Samuel Jaussi hörten die alte, handgemachte Musik auf Vinyl, auf Platten, die ihrer Väter im Schrank hatten. Ich wurde dagegen sehr religiös und mit klassischer Musik aufgezogen. Meine Eltern hatten es mir verboten, Musik von Black Sabbath und Led Zeppelin zu hören. Es war der Reiz des Verbotenen, der mich zu dieser Musik führte.»

Alles investiert