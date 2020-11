Die 11 prägendsten Lebensabschnitte: Das neunte Band der Reihe ««Solothurner Geschichten» erscheint

Kindheit, Jugend, Reife, Alter – das seien die geläufigsten Lebensabschnitte, in die unser Leben eingeteilt werde. Nicht so in der schönsten Barockstadt der Schweiz, heisst es in einer Medienmitteilung der Regio Energie Solothurn. Die Solothurnerinnen und Solothurner durchleben natürlich elf Lebensphasen. Sechs Autorinnen und Autoren haben sich Gedanken zu den prägendsten Abschnitten im Leben in und um Solothurn gemacht. Entstanden sei der neunte Band der Reihe «Solothurner Geschichten» der Regio Energie Solothurn.



«Vom Leben erfüllt – 11 generationenübergreifende Solothurner Geschichten» biete unterhaltsames Lesevergnügen für jedes Alter. Unter der redaktionellen Leitung von Reto Sperisen haben dieses Jahr Mira Westerhuis, Philipp Eng, Pascal Walter, Wolfgang Wagmann, Andrea Lämmli und Reto Stampfli Geschichten beigesteuert. Jeder Beitrag werde von einer Illustration von Jürg Orfei begleitet.



Wie die früheren Ausgaben sei auch der neueste Band der Reihe «Solothurner Geschichten» ab Freitag, 20. November 2020 erhältlich bei Lüthy Balmer Stocker (Gurzelngasse 17, Solothurn). (mgt)