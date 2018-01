Das Firmenschild von «Beauty Point» ist dort, wo es definitiv keine Aufmerksamkeit mehr auf sich zieht: im Eingangsbereich des Hauses an der Westbahnhofstrasse 2, in dem Ursula Hensler seit nun 14 Jahren als Geschäftsführerin ihr Kosmetikstudio betreibt. Am Balkongeländer zur Wengistrasse, wo es sich noch bis im Frühling 2017 befand, zog das Schild einiges mehr an Aufmerksamkeit auf sich – genug zumindest, um eine Rechtsstreitigkeit zwischen Hensler und der städtischen Baubehörde vom Zaun zu brechen.

Unter dem Titel «Bauen ohne Baubewilligung» flatterte nämlich im November 2016 bei der Geschäftsfrau ein Schreiben des Stadtbauamts ins Haus. Das Firmenschild, das «aufgrund diverser Rückmeldungen aus der Bevölkerung» sowie einer Besichtigung des Bauinspektorats in einer anderen Liegenschaft an der Wengistrasse aufgefallen ist, sei demnach bewilligungspflichtig. Innert rund dreier Wochen sollte das Schild entfernt oder ein entsprechendes Baugesuch nachgereicht werden.

Hensler entschied sich für die zweite Option, stellte ein Reklamegesuch für das drei auf knapp einen Meter grosse Schild – und erhielt postwendend eine Absage. Es handle sich bei der Gebäudegruppe um ein «Ortsbildschutzgebiet», also um ein Gebiet mit «speziellem städtebaulichen Charakter». Somit sei die aussenräumliche Struktur zu erhalten. Äussere Veränderungen seien auf den Originalbestand abzustimmen. Insbesondere die Altstadtkommission gab in dieser Angelegenheit ebenfalls eine Stellungnahme ab, obwohl sich die Liegenschaft ausserhalb der Altstadt befindet.

Da nun Hensler für einen Antrag auf Wiedererwägung des Baugesuches einen Vorschuss beim Kanton in der Höhe von 1200 Franken hätte zahlen müssen, schwenkte sie die weisse Fahne und entfernte das Schild.

Gleiches Recht für alle?

Doch Hensler ärgert sich bis heute über die Ungleichbehandlung. Das Plakat war an jener Fassade befestigt, die westseitig, also an der Wengistrasse, liegt. «Und hier sind auch andere Werbetafeln angebracht», verteidigt sie sich: Beispielsweise leuchtete noch bis Ende 2017 vis-à-vis ihrem Kosmetikstudio grell das orange «M» des Migros-Provisoriums.

Und auch sonst kommt ein Fussgänger an der Wengistrasse nicht vorbei, ohne das Dickicht an Schildern und Reklamen zu bemerken. Zudem hatten auch die vorher an der Westbahnhofstrasse domizilierte Firma Leysinger Treuhand sowie ein nachfolgendes Anwaltsbüro an den gleichen Positionen ihre Firmenschilder installiert, «ohne dass es dagegen Einwände gegeben hatte», sagt Hensler. Noch heute sind an beiden strassenseitigen Fassaden die weissen Grundflächen früherer Installationen zu sehen.

Welche Rückmeldungen aus der Bevölkerung ihre Firmenanschrift «vor dem verrosteten Balkongeländer» zu Fall gebracht haben, weiss Hensler nicht. «Es menschelet halt», meint sie. Jedoch sei es für sie schwer zu verstehen, weshalb das Schild erst nach einiger Zeit zum Problem wurde. Und nach dem aufreibenden Briefwechsel mit der Stadt fühlt sich Hensler als Gewerbetreibende erst recht nicht unterstützt. «Ich bin seit 32 Jahren als Geschäftsführerin tätig, und immer in diesem Quartier. Dass man mir nun als Arbeitgeberin von vier Angestellten und als Steuerzahlerin Steine in den Weg legt, macht mich wütend.»

Wo der Ortsbildschutz aufhört

«Wenn die Baubehörde einen rechtswidrigen Zustand feststellt, ist sie verpflichtet zu reagieren», so die nüchterne Antwort von Andrea Lenggenhager, Leiterin des Stadtbauamts. Und da sich die Liegenschaft zusammen mit den Häuserzeilen in beide Achsen Westbahnhof- und Wengistrasse im Ortsbildschutzgebiet befinde, sei die Baubehörde auch angehalten, von der Altstadtkommission eine fachliche Stellungnahme einzuholen.

Fazit: «Die Balkone und deren Geländer sind für das Ortsbild prägend und sollen daher nicht durch angebrachte Reklametafeln überdeckt werden.» Es stehe Ursula Hensler nach wie vor frei, mit entsprechenden Anpassungen ein neues Gesuch einzureichen. «Falls eine Anschrift gestalterisch an den Gebäudecharakter angepasst wird, kann sie bewilligt werden.»

Was Schilderbewilligungen der vorigen Mieter wie Legatax angehe, seien keine Unterlagen vorhanden, sagt Lenggenhager. Andere Geschäftsliegenschaften an der Achse Wengistrasse weisen ihr zufolge lediglich Fassadenelemente auf, die aus Einzelbuchstaben bestünden und nicht als Tafel daherkommen. Auf der anderen Strassenseite der Wengistrasse gilt gemäss Vorgaben des Zonenplans hingegen gar kein Ortsbildschutz – somit auch nicht für das beanstandete orangefarbene «M»...