Eine Orgie in Chrom, Nieten-Leder, Stars and Stripes, Helme, Sonnenbrillen und Jeans – das ist die Familie von Harley-Davidson. Erneut am letzten HESO-Tag in Scharen unterwegs, zuerst zum grossen Meeting vor und in der Altstadt, dann der Charity Ride zugunsten von Solodaris durch die Region.

Zu hören ist der Pulk schon von ferne. Das sonore Brummen der Motoren, durchsetzt mit dem Stakkato einer rasch hochgeschraubten Tourenzahl. Harley-Brothers halt, ab und zu auch eine Sister.

Unter ihnen Solothurns Stadtschreiber Hansjörg Boll, seit einem Jahr stolzer Harley-Besitzer: «Eigentlich wollte ich mir eine auf die Pensionierung gönnen. Doch dann sagten alle: Mit 65 bringst Du das Bein nicht mehr über den Sattel!» Und so gabs mit 60 ein Bike. Mit dem er pro Jahr 2500 Kilometer zurücklegt.

Übrigens: Für schlappe 25 000 Fränkli sind zwei Occasionen in der Stadt zum Verkauf ausgeschrieben. Man rechne mal 790...