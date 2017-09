Nach der erfolgreichen Anpassung des Zonen- und Gestaltungsplans des Solothurner Hausbergs im Dezember 2016, fanden in den vergangenen Monaten intensive Bausitzungen zwischen den Beteiligten von Kanton, Gemeinde und Verbänden und der Bauherrschaft statt. Dank guter Kooperation konnte die letzte von fünf gemeinsamen Sitzungen in diesem Gremium im Februar erfolgreich abgeschlossen werden, was den Grundstein für die plangemässe Abgabe des Baugesuchs an den Kanton Mitte April legte. Nach der erfolgreichen Verabschiedung durch den Regierungsrat wurde die Baupublikation Anfang Juni veröffentlicht, wobei es während der zweiwöchigen Auflagefrist zu zwei Einsprachen gekommen. Trotz den nach wie vor hängigen Einsprachen wurde vom Kanton gemäss dem Artikel 10, Abschnitt 3 der kantonalen Bauverordnung Solothurn eine Baubewilligung für den Rückbau des Osttrakts sowie für den Aushub erteilt. Detailliertere Auskünfte zu den Einsprachen sowie der Bewilligung kann das Amt für Raumplanung des Kantons Solothurn erteilen.

Die Bauetappen im Detail

Die Generalunternehmung Baulink AG, welche für den gesamten Um- und Neubau verantwortlich ist, hat somit bereits Mitte August mit der Räumung des Ost- und Mitteltrakts begonnen, sowie den Abriss des brachliegenden Osttrakt Anfang September vorgenommen.

In einer ersten Bauetappe wird der neue Glaskubus auf der Ostseite des Kurhauses erbaut. Dabei soll noch vor diesjährigem Wintereinbruch der Rückbau des Ostflügels sowie der Felsaushub für den Neubau erstellt werden. Ab Frühjahr 2018 erfolgt dann die Fertigstellung der Bodenplatte sowie der Rohbau des Neubaus. Anschliessend kann im Spätsommer 2018 der Innenausbau und der Einbau der Haustechnik vorgenommen werden. Bei einem positiven Bauverlauf kann mit der Eröffnung der neuen Halle im Dezember 2018 gerechnet werden.

Zeitgleich mit der Eröffnung des Glaskubus‘ Ende 2018 wird das Kurhaus während der Renovationszeit Anfang 2019 geschlossen. Mit dem Umbau und der Erneuerung des Kurhauses werden auch die Fassaden und der nordseitige Eingang sowie die Umgebung mit der Panoramaterrasse überarbeitet. Das Budget des Bauprojekts beläuft sich auf rund 10 Millionen Franken pro Bauetappe.

Gleichlaufend mit dem Aushub des Glaskubus‘ im Sommer 2017 wird der Spatenstich für den neuen Spielplatz mit dem Familienpicknick- und Kleinkinderspielbereich gesetzt. Die Hotel Weissenstein AG freut sich auf die bevorstehende Zusammenarbeit mit dem Kulturprozent der Migros Aare im Hinblick auf den Bau dieses Erlebnis- und Kinderspielplatzes auf dem Weissenstein. In enger Zusammenarbeit mit Spezialisten für kinderfreundliche Spiel- und Begegnungsräume soll ein Spielgelände mit integrierten Picknickplätzen und naturverbundenen Spielgeräten für Kinder jeden Alters errichtet werden. Der Spielplatz wird sich aufgrund seiner naturnahen und kreativen Spielelemente von herkömmlichen Spielplätzen abheben. Er soll Kinder nicht nur zum Spielen einladen, sondern auch zum «Begegnen und Lernen».

Der Bau des Spielplatzes wird grösstenteils durch Sponsoren finanziert wobei die Gesamtkosten für das Projekt bei rund 1 Million Franken liegen.

Gastronomie und laufender Betrieb

Während des gesamten Bauprojekts wird zu jeder Zeit die Gastronomie gewährleistet werden. Die Hotel Weissenstein AG schätzt sich glücklich, dass die Kappeler Gastro AG weiterhin als Pächterin das Kurhaus führen wird bis zu dessen Renovation. Während der Umbauphase am bestehenden Gebäude wird eine eingeschränkte Gastronomie im neuen Glaskubus angeboten.

Der Verwaltungsrat der Hotel Weissenstein AG freut sich über diesen wichtigen Meilenstein der erreicht werden konnte und ist voller Tatendrang mit dem Bau zu beginnen.