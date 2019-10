Ein ganzes Wochenende hatte vom Kunstwerk jede Spur gefehlt. Dann war es unweit vom Park im Gebüsch gefunden worden – allerdings mit einigen Blessuren an Befestigungsrohr und Stiefel . Der schwarze Stiefel von Roman Signer und seine Aufhängung wurde ein Fall für die Restauratorin.

Glücklich waren die Verantwortlichen des Kunstmuseums, als sie am Dienstag vor einer Woche den verschwundenen Signer-Stiefel aus den Händen der Polizei entgegennehmen durften. «Es freut mich unendlich, dass der Stiefel wieder aufgetaucht ist», sagt Konservator Christoph Vögele.

Die seit 2004 wasserspeiende Kunstinstallation blieb derweil ruhig. Seit Mittwoch schiesst nun aber wieder Wasser aus des Stiefels Ferse. Ist das beschädigte Kunstwerk bereits wieder instand gesetzt? «Nein, es handelt sich um den Ersatzstiefel», erklärt Til Frentzel, verantwortlich für die Museumstechnik. Dieser Stiefel war vor einigen Monaten versprayt und deshalb mit einem identischen Objekt aus dem Gusswerk von Roman Signer ersetzt worden.

Hoher Besuch

Es war dem Museum wichtig, dass am Donnerstag ein Stiefel in Betrieb ist. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats mit Präsident Kurt Fluri hat nämlich einen Besuch angekündigt. Und was wäre der Museumspark ohne Signer-Stiefel?