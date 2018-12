Den brauchts auch bei Beppo und Luana. So heissen die zwei Esel im «Gatter» nebenan. «Bitte nicht füttern!», hat der Samichlaus am Zaunpfahl angeschlagen. Daneben: «Streicheln der Esel auf eigene Gefahr!» Die Grautiere sind bei guter Laune. Und erhalten deshalb reichlich Streicheleinheiten. Die eigene Gefahr ist weit weg.

Ein Selbstläufer

Mitten im schon ansehnlichen Besucherpulk treffen wir auf Philipp Hofer. Der Confiseur hat wie die anderen Stadtbäckereien auch einen Stand in Betrieb, gespickt mit reichlich Bänzen und Chläusen aller Naschart. «Ich bin schon seit 20 Jahren im OK dabei.» Und diesmal ist er sogar Präsident – gemäss einem Rotationsschema. «Wir haben einige neue, zusätzliche Stände, auch um erstmals den Börsenplatz mit einzubeziehen.» Dies ermögliche einen attraktiveren Abschluss des «Wurmfortsatzes» am Stalden. «Linda’s Art» oder das «Weissenstein-Bier» haben sich unten am Platz angesiedelt, und auch das «Jägerstübli» sei mit von der Partie, so Hofer.