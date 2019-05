Man könnte annehmen, dass der Trend zur so genannten Pop-Up-Kultur in Solothurn heranreifte, lange bevor der Begriff weltweit die Runde machte. Pop up steht für die Zwischennutzung von leeren Räumlichkeiten. Nichts anderes steckt eigentlich hinter «Platz da!», dem Aktionsmonat, den das Alte Spital im Wonnemonat zum sechsten Mal durchführt.

In Zusammenarbeit mit rund 35 Partnern wurde wieder ein breiter Programmfächer an künstlerischen und sportlichen, unterhaltenden und informativen, manchmal kulinarischen, manchmal politischen, auf jeden Fall aber geselligen Angeboten geschaffen. So nimmt der Aktionsmonat den öffentlichen Raum in Beschlag und wirft die Frage auf, durch wen er wann genutzt werden soll.

Erstmals verantwortet Sacha Studer Mösch als Projektleiter den Aktionsmonat. «Sobald der öffentliche Raum im Fokus steht, tut er das meistens vor dem Hintergrund negativer Vorkommnisse wie Lärm oder Littering», resümiert der seit Juni 2018 beim Alten Spital angestellte Bereichsleiter Soziokultur. Dagegen soll der Aktionsmonat eine Möglichkeit bieten, die Diskussion um den Raum – und damit auch den Raum selbst – positiv zu besetzen.