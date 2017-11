Höhere Wellen warf neben dem Budget ein Geschäft, das Stadtpräsident Kurt Fluri seit langem beschäftigt: Schon in den neunziger Jahren habe er mit dem damaligen Polizeidirektor Rolf Ritschard über die kantonale Entschädigung der Stadtpolizei «gstürmt». Zwischenzeitlich sei diese auch angehoben worden, aber dann durch Sparübungen beim Kanton wieder zurückgefahren worden. Die heutigen 817'000 Franken pro Jahr «können nicht stimmen», meinte Fluri angesichts des Aufwandes der Kantonspolizei für die integrierte ehemalige Stadtpolizei von Olten, der auf 2,3 Mio. Franken veranschlagt werde. Damit sei man weit weg von einer «angemessenen» Entschädigung. Auch Polizeidirektor Peter Gomm sei nie materiell auf das Geschäft eingetreten. Nun wolle man als Druckmittel die Vereinbarung zur Abgeltung der Stadtpolizei kündigen. «Wir sind froh, dass jetzt auch Grenchen mitmacht», verwies Fluri auf die Nachbarstadt, wo nach dem Entscheid in Solothurn der gleiche Schritt geplant ist. Nicht tangiert von der Kündigung sei die seit 2010 gut funktionierende Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen den beiden Korps. «Wir wollen weiterhin eine einvernehmliche Lösung», betonte der Stadtpräsident – aber wenn die Gespräche in den nächsten zwei Jahren zu keinem Erfolg führten, bleibe nur noch eine verwaltungsrechtliche Beschwerde, um eine höhere und eben «angemessene» Entschädigung zu erstreiten.

Auch Parteikollege Beat Käch fand die Entschädigung nicht angemessen, und sah ein Risiko, dass der Kanton mit der Kündigung der Zusammenarbeits-Vereinbarung reagieren könnte, mit der man aber «sehr zufrieden» sei. In der Gemeinderatskommission hatte die SP den Kündigungs-Entscheid noch mitgetragen; nun aber schlug für sie Lea Wormser andere Töne an: «Wir stehen der Kündigung sehr kritisch gegenüber. Es könnte sein, dass der Kanton die Zusammenarbeits-Vereinbarung kündigt. Dann hätten wir ein Sicherheitsproblem. Zwei Gemeinwesen sollten sich nicht rechtlich bekriegen», forderte sie die Stadtbehörden auf, das Ganze nochmals zu diskutieren. Heinz Flück (Grüne) meinte, die Kantonspolizei könne die Sicherheit nicht zurückfahren, und seitens der CVP betonte Pascal Walter, man habe schon lange diskutiert und die Diskrepanz bei der Entschädigung sei «enorm».

Franziska Roth (SP) brach eine Lanze für Gomms Nachfolgerin Susanne Schaffner und möchte auf Dialog setzten. «Eine neue Person ist eine neue Chance.» Auch dieser Zeitung gegenüber hatte Schaffner geäussert, sie würde das Thema gerne mit Kurt Fluri diskutieren. Dieser sieht das anders: «Susanne Schaffner hat keinen Wank gemacht», spielte er auf eine Unterredung an, an der auf der Themenliste auch die Stadtpolizei aufgelistet war. Auf sein Insistieren dazu sei er aber «abgewimmelt» worden. Der Rat stimmte der Kündigung mit 20 gegen 7 Stimmen bei 3 Enthaltungen zu. (ww)