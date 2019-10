In der Nacht auf vergangenen Samstag entwendeten Unbekannte den Stiefel der Brunnen-Installation vor dem Kunstmuseum Solothurn. Wie das passieren konnte, ist dem Konservator Christoph Vögele schleierhaft. Doch das Kunstmuseum musste nicht lange um den verschwundenen Stiefel trauern: Er ist nämlich wieder zurück, wie eine Leserin dieser Zeitung mitteilte. Sie habe beobachtet, wie ihn die Kantonspolizei am Dienstagmorgen zum Museum transportierte.

Das Museum und die Kantonspolizei bestätigten auf Anfrage das Wiederauftauchen des Stiefels: Laut dem Mediensprecher der Polizei, habe ihn eine Passantin unweit vom Museum gefunden und am späten Montagvormittag auf den Posten gebracht. Am Dienstagmorgen sei er wieder in den Besitz des Museum gegeben worden. (gue)