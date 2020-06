Der erste Weltmädchenfussballtag findet in Solothurn statt – sogar eine Bundesrätin ist dabei

Einem indischen Mädchen, das mit seiner Familie in Grossbritannien lebt, wird von den Eltern verboten Fussball zu spielen. Weil sie ein Mädchen ist. Das ist die Geschichte des Erfolgsfilm «Bend it like Beckham», der im Jahre 2002 erschienen ist. Es ist aber auch der Hintergedanke des ersten Weltmädchenfussballtages, der am 11. Oktober in Solothurn stattfindet. Der 11. Oktober ist der UN International Day of the Girl Child und der Weltmädchenfussballtag soll helfen «eine breite Bevölkerungsschicht auf die Situation vieler benachteiligter und diskriminierter Mädchen auf der ganzen Welt aufmerksam machen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Im Gespräch erzählen Heinz Hohl, der Präsident des Solothurner Fussballverbandes (SOFV) und Brigitte Geiser vom Vorstand Kenyan Children Help wie die Idee des Weltmädchenfussballtages zustande gekommen ist. «Wir beide kennen uns schon lange», beginnt Hohl. Dabei sei bereits früher einmal die Idee aufgekommen, dass der Fussballverband in irgendeiner Weise das Hilfswerk unterstützen könnte. Man habe zuerst daran gedacht, die nicht mehr gebrauchten Trikots nach Kenia zu schicken. Aufgrund der Komplikationen, die der Import mit sich gebracht hätte, habe man die Idee aber wieder verworfen.

«Bei einer Suche im Internet sind wir dann zufällig auf den internationalen Mädchentag aufmerksam geworden und da im Moment die Frauenförderung im Fussball ein grosses Thema ist, haben wir gedacht, die Kombination würde gut harmonieren», erklärt Hohl. Die Benachteiligung von Frauen sei nämlich nicht nur im Fussball, sondern auch in vielen Ländern, wie beispielsweise Kenia, ein Problem, fügt Geiser an.