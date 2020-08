Der Chästag findet statt – aber «der gesellige Teil fällt weg»

Aus dem Solothurner Veranstaltungskalender musste man in den vergangenen Wochen einiges herausstreichen. Die HESO ist abgesagt, das Oktoberfest findet nicht statt, wie auch das Streetfood-Festival und der Light Run ausfallen. Auch die Organisatoren des Solothurner Chästags haben sich überlegt, den Event abzusagen, sich letztendlich aber dagegen entschieden. Über die Beweggründe sagt Ok-Präsident Robert Flückiger: «Wir haben uns gedacht, wenn der Wochenmarkt durchgeführt werden kann, muss es doch auch möglich sein, dass wir Käse verkaufen können.» Und so haben die Organisatoren, in Zusammenarbeit mit den Behörden, ein Konzept ausgearbeitet, das einen Chästag auch in Zeiten von Corona zulässt. Dieses stellten sie gestern Donnerstag an einer Medienkonferenz vor.

Wie bereits bekannt, fällt am diesjährigen Chästag vom 3. September das Rahmenprogramm komplett aus. Das heisst: Keine Kühe auf dem Dornacherplatz, kein Alpabzug, keine Kinder, die musizieren. Die Veranstaltung besinnt sich gezwungenermassen auf das zurück, was sie vor genau zehn Jahren war: Ein Markt, auf dem in erster Linie regionale Produkte verkauft werden, vor allem Käse. 37 Verkaufsstände wird es dieses Jahr geben. Dieses Jahr findet er aber nicht in den Gassen der Vorstadt, sondern auf dem Kreuzackerplatz statt. «Dort haben wir bedeutend mehr Platz», sagt Flückiger, der darauf hinweist, dass der Abstand zwischen den Ständen immer mindestens fünf bis sechs Meter beträgt.