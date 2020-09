Der Bund unterstützt den Totalaushub aller drei Mülldeponien in Solothurn finanziell

Noch im Jahr 2018 hatte das Bafu nur an den Totalaushub zweier Deponien einen Beitrag leisten wollen. Stattdessen wären die Abfälle in der Deponie Spitelfeld verblieben und hätten während Jahrzehnten behandelt und belüftet werden müssen, wie die Solothurner Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Eine Analyse habe aber gezeigt, dass diese Sicherungsmassnahmen nicht günstiger gekommen wären als ein Totalaushub.

Diese Erkenntnisse und ein Konzept für ökologische Aufwertungsmassnahmen, die mit dem Totalaushub umgesetzt werden sollen, hätten das Bafu dazu bewogen, seine ursprüngliche Haltung zu ändern. Es beteiligt sich nun mit 40 Prozent an den Gesamtkosten von rund 120 Millionen Franken.

Der Kanton Solothurn übernimmt 35 Prozent. Die restlichen 25 Prozent teilen sich die beiden Grundeigentümer: die Stadt Solothurn mit rund 85 Prozent und der Kanton mit etwa 15 Prozent. Der Anteil des Kantons werde mit Erträgen der Gewässernutzung und Abfallabgaben finanziert, schrieb die Staatskanzlei.