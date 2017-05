Lieferant für Fleisch und Fell

Leckeres Fleisch, dichtes Fell und duftendes Parfum: Das alles gab der Biber her. Der Biber wurde früher aufgrund seines beliebten Fleisches – dieses durfte auch während der Fastenzeit verspiesen werden – und seines dichten Fells bejagt. Auch sein Drüsensekret, Castoreum, war als Wundermedizin gefragt. Als vermeintlicher Fisch- und Krebsfresser ging es dem reinen Vegetarier ebenfalls an den Kragen. Er wurde solange bejagt, bis er schliesslich um 1800 in der Schweiz ausgerottet war. Ortsnamen wie Bibern oder Biberist erinnern noch an die Zeiten, als er noch häufig anzutreffen war.

Biber zählen zu den Nagetieren. Ihre grossen, scharfen Schneidezähne und ihre breiten, kräftigen Backenzähne sind bezeichnend für die Vertreter dieser Tiergruppe. Mit einer Körperlänge von über einem Meter und maximal 30 Kilo Gewicht ist der Biber das zweitgrösste Nagetier weltweit. Nur das südamerikanische Wasserschwein, das Capybara, wird noch grösser. In Europa ist der Biber der Grösste.

Einzigartig für den Biber ist sein breiter, geschuppter Schwanz. Dies unterscheidet ihn auch von Nutria und Bisamratte – beides auch Nagetiere, die sich im Wasser aufhalten und einst aus Amerika eingeführt und nie mehr ausgeführt wurden.

Erfolgreiche Rückkehr

Zwischen 1958 und 1977 wurden in der Schweiz rund 140 Biber ausgesetzt, meist von engagierten Privatpersonen. Die Biber stammten aus Frankreich, Norwegen und Russland. Nachteilig hat sich ausgewirkt, dass die Freilassungen unkoordiniert und ohne wissenschaftliches Konzept von statten gingen. Dies zeigte sich lange Zeit in den isolierten Vorkommen, zwischen denen ein für die genetische Auffrischung der Bestände wichtiger Austausch von Tieren kaum möglich war.

Heute leben in der Schweiz wieder schätzungsweise 2800 Biber, allein im Kanton Solothurn sind es zwischen 200 und 300 Biber. Eine beachtliche Entwicklung, wenn man bedenkt, dass vor 25 Jahren der Kanton noch biberlos war. Im Vergleich zu anderen Kantonen sind «unsere» Biber jedoch natürlich eingewandert – und haben sich die Gewässer zurückerobert.

Baumfäller vom Dienst

Der Biber ist zu einem Sympathie-Träger geworden und steht symbolisch für naturnahe, dynamische Gewässerlebensräume. Mit seiner etwas plumpen Art an Land, aber einer umso wendigeren Art im Wasser, seinem Familiensinn – ein Paar bleibt ein Leben lang zusammen und zieht die Jungen gemeinsam auf – seinen geschickten Pfoten, die an Hände erinnern, gehört er zu den Tieren mit Jöh-Effekt. Aber noch viel augenfälliger und imposanter ist sein (Kunst)werk: Er scheut sich nicht, Apfelbäume und Eichen zu fällen.

Da knabbert er in einer Nacht Baumstämme mit bis zu 40 cm Durchmesser durch! Deutlich sichtbar sind seine Nagespuren im Winter. Das frisch angeknabberte Holz leuchtet richtiggehend hell und sein Werkplatz mit den Spänen ist unübersehbar. Von der Rinde ernährt er sich in der kalten Jahreszeit. Die Äste benötigt er zum Ausbauen seines Biberbaus oder für seine Stautätigkeit. Und da sich Äste besser im Wasser transportieren lassen und er seinen Eingang in den Bau gerne unter Wasser hält, staut er den Bach und baut dazu einen Damm.

Nicht nur Sympathieträger

Nicht alle finden den Biber gleich faszinierend: Ein eingestürzter Uferweg, abgenagte Maispflanzen, ein vernässtes Feld oder ein gefällter Apfelbaum kann schon einmal zu erhitzten Gemütern führen. Glücklicherweise lassen sich in den meisten Fällen im Gespräch mit den Betroffenen praktikable Lösungen finden. Der Biber ist auch in der Stadt Solothurn zuhause, wie Sichtbeobachtungen an der Aare und Biberspuren bei der Badi in Solothurn zeigen. Einmal sogar watschelte ein Biber bis vor die Türe des Amtes für Wald, Jagd und Fischerei mitten in der Stadt Solothurn.... Was er dort wohl suchte? (nms)

Vernissage «Baumeister Biber», Freitag 19 Uhr im Naturmuseum mit Hannes Geisser, Direktor Naturmuseum Thurgau, und Ueli Iff, Illustrator. Der Anlass ist öffentlich, der Eintritt frei. Eröffnung: Infos auch für Lehrpersonen: www.naturmuseum-so.ch/vermittlung/angebote.