Martin Tschumi hat die Entwicklungen in der Vorstadt in den vergangenen elf Jahren seit der Schliessung der Wengibrücke hautnah miterlebt – und findet: Das Quartier hat sich gemausert, hat sich in kleinen Schritten zum prosperierenden Gewerbe- und Gastro-Areal gewandelt. «Vielfältig und authentisch ist die Vorstadt geworden. Und das Puzzle wächst zum strukturierten Ganzen zusammen.» Die Vorstadt habe wirtschaftlich betrachtet bis heute viel «Fleisch am Knochen» bekommen.

Initialzündung für ein neues Projekt

Mit dieser Wahrnehmung steht der Geschäftsinhaber der Drogerie Tschumi nicht alleine da. Zusammen mit Petra Hubler vom Reisebüro «El Travel» im Unteren Winkel und Mirjam Hauri, die gegenüber von Hubler eine Schmuckmanufaktur betreibt, hat Tschumi ein neues Vorhaben angestossen.