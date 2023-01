Solothurner Filmtage 2023: Alle Infos im Überblick

Der Jurypreis ist mit 60'000 Franken dotiert. Er existiert seit 2009.

Big Little Women

Der Film zeigt drei Generationen von Frauen in der Revolte und der Überschreitung patriarchalischer Verbote. Läuft am Freitag um 20.45 Uhr im Landhaus und am Sonntag um 11.45 Uhr in der Reithalle.

The DNA Of Dignity

Balkankrieg der 1990er-Jahre: Ein Team von Forensikerinnen und Forensikern sucht nach den letzten verwertbaren Spuren menschlicher Identität. Läuft am Samstag um 14.30 Uhr im Landhaus und am Montag um 12 Uhr in der Reithalle.

This Kind Of Hope

Andrei Sannikov war in den 90er-Jahren massgeblich an der nuklearen Abrüstung Weissrusslands beteiligt. Nun kämpft er im polnischen Exil für Menschenrechte in Weissrussland. Läuft am Samstag um 17.15 Uhr in der Reithalle und am Dienstag um 15 Uhr im Konzertsaal.

The Curse

Maria und Satindar lieben sich, doch seine Alkoholsucht verhindert auf fatale Weise eine gemeinsame Zukunft. Läuft am Sonntag um 14.30 Uhr in der Reithalle und am Dienstag um 12 Uhr im Landhaus.

The Land Within

Nach Jahren im Exil kehrt Remo in sein Kosovo zurück. Die Exhumierung eines Massengrabs zwingt in dazu, alte Geheimnisse auseinanderzusetzen. Läuft am Samstag um 20 Uhr im Landhaus und am Montag um 17.15 Uhr in der Reithalle.

Trained To See – Three Women And The War

Im Zweiten Weltkrieg arbeiteten erstmals Frauen als Kriegskorrespondentinnen. Durch ihren Blick erleben wir den Schrecken des Kriegs. Läuft am Donnerstag um 15 Uhr im Landhaus und am Sonntag um 9 Uhr Konzertsaal.

Until Branches Bend

Die Fabrikarbeiterin Robin findet in einem Pfirsich ein gefährliches Insekt. Davon muss sie nun ihre Gemeinde überzeugen. Läuft am Freitag um 17.45 Uhr im Landhaus und am Montag um 20.30 Uhr in der Reithalle.