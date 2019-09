«Die Bahn hätte gerne ihr Trassee behalten – doch es erfüllt für den Bund die heutigen Normen nicht mehr.» Stadtpräsident Kurt Fluri, selbst Verwaltungsrat der Bipperlisi-Betreiberin Aare Seeland Mobil asm, zeigte mit diesem Satz auf, wo das Problem liegt. Das Vorprojekt des Kantons zur Doppelspur-Variante im Mischverkehr war also nicht nur Folge des Sanierungsbedarfs der Baselstrasse oder der Millionen-Zuschüsse aus den Bundes-Fonds, sondern weil kaum eine andere Wahl blieb. Der Gemeinderat liess sich nun neben der Stadtpolizei, Planungskommission und andern Gremien noch im Rahmen der offiziellen Mitwirkung vernehmen – diese war bis Mitte August mitten in den Ferien angesetzt, was auch auf Kritik stiess. An die Adresse des Kantons geht jetzt einfach das Gemeinderatsprotokoll.

Einige sehen das Ganze recht positiv, andere nicht

«Eigentlich ein ganz gutes Projekt», befand Andrea Lenggenhager, Leiterin Stadtbauamt, auch wenn der Mischverkehr «keine perfekte Lösung» sei. Mehr Platz für den Velo- und Fussverkehr sah sie wie auch die Grünen und die SP positiv; «viele Fragen offen» lasse die Unterführung beim Baseltorkreisel. Noch zu klären seien die Anbindungen der Quartierstrassen sowie die genauen Haltestellen Sternen und Baseltor oder die Abläufe in der Bauzeit. «Und den Kreisel müssen wir nochmals anschauen.»