Grossaufgebot an jungen Kinogängern am Mittwochmorgen: Nicht weniger als 900 Jugendliche kamen für die Schülervorführung an den Filmtagen in die Reithalle. Oberstufenlehrer Alain Gantenbein begrüsste die Schulklassen aus Solothurn und der Umgebung zum Film «Weglaufen geht nicht» mit Annina Euling. Die Schülerinnen und Schüler waren vom bewegenden Film mehrheitlich beeindruckt und bedachten die Vorführung mit Szenenapplaus.

Die einzelnen Stimmen:

Nicolas (15), auf die Frage, wie ihm der Film gefallen hat: «Normal»

Petra (16): «Der Film hat mich sehr berührt...»

Marco (14): «Das war ein super Film mit einer super Hauptdarstellerin»

Silvan (15): «Die Trainerin fand ich voll krass.»

Daniela (16): «Ich bewunderte die schauspielerische Leistung von Annina Euling im Rollstuhl.»