Für solche kniffligen Fälle braucht es den Spezialisten: Toni Maccaferri hat sich in Solothurn schon fast mit allem herumgeschlagen, was aus Eisen ist und an Fassaden und Türmen hängt. So machten sich Vater und Sohn auf, um das Wirtschaftschild des «Roten Turms», ein zinnenbekränztes Türmchen, herunterzuholen. «Es ist zum Abhängen falsch konstruiert», musste Toni Maccaferri nach einer gefühlten Fussball-Halbzeit einräumen und zur grossen Trennscheibe greifen – anders hätte der schmiedeiserne Ausleger mit dem Türmchen nicht demontiert werden können.

Fassade wird renoviert

Kritisch beobachtet wurde das Manöver auch von Hotelier Peter Basler. «Wir werden im Sommer auch die Fassade renovieren und eine neue, schmucke Schrift anbringen, welche die jetzige ersetzt.» Aus diesem Grund habe man den Ausleger mit dem Türmchen gleich weggenommen. «Doch ist es recht marode und muss unbedingt saniert werden – auch aus Sicherheitsgründen», weiss der Hotelier. Zudem ist ein neues Beleuchtungskonzept vorgesehen, um das Hotel und Restaurant gleich neben dem historischen Zeitglockenturm wieder ins rechte Licht zu rücken.

Auch für die Neuvergoldung des Türmchens mitsamt dem von Blattwerk umrankten Ausleger wird ein Spezialist beigezogen. Daniel Derron schätzt seinen Arbeitsbedarf auf etwa acht Wochen «mit dem Austrocknen der Farbe.»