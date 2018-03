Am Internationalen Tag der Frau diskutierten Frauen und Männer über Chancengleichheit und Rollenmodelle...

Hansruedi Hitz, 60, Kulturveranstalter: Ich glaube, dass junge Frauen heute ein freieres Leben führen können als früher. Das finde ich super. Trotzdem herrscht in der Schweiz nach wie vor eine Lohnungleichheit, gegen welche aus meiner Sicht nur mit gesetzlichen Mitteln vorgegangen werden kann. Wie in Island, dort erhalten Unternehmen ein Zertifikat, wenn sie die Chancengleichheit einhalten. Firmen, welche Frauen nicht fördern, verpassen etwas, da sie nicht von den wichtigen Erfahrungen profitieren können, welche Frauen beitragen würden.

Melanie Martin, 36, Geschäftsführerin: Ich finde, das Rollenmodell der Frau hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Wir haben mehr Möglichkeiten, können zum Beispiel unser Studienfach frei wählen und im Ehegesetz ist der Mann nicht mehr als Oberhaupt festgelegt. Grundsätzlich ist nichts gegen Rollenmodelle einzuwenden, wir leben alle verschiedene Rollen in unserem Leben, sei das in privaten oder in beruflichen Bereichen. Sie lenken uns und können uns Halt geben. Sie dürfen aber nicht starr sein und müssen frei wählbar sein.

Sascha Rijkeboer, 25, Student/in: Die Unterteilung der Menschen in Mann und Frau ist ein willkürliches Konstrukt. Nur weil man mit den biologischen Merkmalen einer Frau auf die Welt gekommen ist, heisst das noch lange nicht, dass man sich auch als Frau fühlen muss; immerhin gibt es in der Schweiz ebenso viele Transmenschen wie Bauern. Ich sehe Geschlechterrolen als ein Konstrukt an, welches Menschen in ihrer Entfaltung einschränkt. Anhand dieser Kategorien können Menschen ausgeschlossen werden und dies ist der Nährboden für Diskriminierung.

Salome Steiner, 26, Kindergärtnerin & Lehrerin: Sexismus und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sind immer noch in unserer Gesellschaft verankert. Ich glaube es ist sehr wichtig, dass man Aufklärungsarbeit leistet und das genau solche Anlässe organisiert werden um diesen Misständen entgegen zu wirken. Man muss mit solchen Themen unbedingt an die Öffentlichkeit treten und als gutes Vorbild vorangehen.

Barbara Wyss Flück, 54, Kantonsrätin: Frauensolidarität ist nach wie vor wichtig, um der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts entgegen zu wirken. Besonders in Führungspositionen und in der Politik wird eine Leistung oft je nach Geschlecht unterschiedlich bewertet. Die gleiche Eigenschaft wird bei einem Mann als Führungsqualität angesehen, während eine Frau dafür als «Räf» bezeichnet wird. Die Geschlechterdiskussion rund um Frauen, Männer und Transmenschen hingegen ist neu für mich. Ich bin dem Thema gegenüber eher klassisch eingestellt.

Theres Kurmann, 61, Pflegefachfrau: Frausein bedeutet für mich, dass man sich nicht dafür rechtfertigen muss, eine Frau zu sein. Wenn sich Frauen männliches Gehabe aneignen müssen, um Karriere machen zu können, dann hat das für mich nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Lohnungleichheit ist nach wie vor ein Thema und aus meiner Sicht kann man dem nur entgegenwirken, wenn auch die Politik und die Unternehmen etwas dagegen tun. Männer sollten die Möglichkeit bekommen, Teilzeit zu arbeiten und soziale Anerkennung für Familienarbeit erhalten.

Kaspar Rechsteiner, 24, Bartender Ehrlich gesagt finde ich, dass sich die Rolle der Männer zurzeit stärker verändert, als diejenige der Frauen. Ich kenne einige junge Väter, welche Teilzeit arbeiten, was sich ja auch positiv auf die Möglichkeiten der Frauen auswirkt. Sexismus besteht in unserer Gesellschaft noch immer. Ich ertappe mich ja selbst dabei, Männer in Gesprächen ernster zu nehmen als Frauen. Obwohl das kompletter Bullshit ist. Den Frauen dieser Welt möchte ich sagen: Wenn euch jemand ins Wort fällt, redet einfach weiter. Das irritiert und schafft Respekt.