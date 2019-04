In Solothurn gibt es viele Bars. In einigen werden vor allem Drinks angeboten, in anderen Drinks und noch Häppchen dazu. Eine solche Bar wurde nun von Schweiz Tourismus ausgezeichnet. Und zwar als eine der schönsten Apéro-Lokalitäten in den Schweizer Städten.

«Egal ob für ein Feierabendbier oder als Partylocation zum Tanzen bis spät in die Nacht, das Solheure ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt», heisst es auf der Homepage von Schweiz Tourismus zur 2002 eröffneten In-Bar. «Der lauschige Garten an der Aare lädt zum Entspannen und Verweilen ein. Die eisgekühlten Drinks, die leckeren Antipasti und der fantastische Blick auf die Aare lassen Feriengefühle entstehen.»

Das «Solheure» ist damit eine von 16 Apéro-Bars, die Schweiz Tourismus gewählt hat. Hier die weiteren:

Frau Gerolds Garten Zürich

Volière-Inseli Luzern (Sommerbar am Vierwaldstättersee)

Atelier Classic Bar Thun

Bains des Pâquis Genf

Kulturbar Werkstatt Chur

Altes Tramdepot Bern

The Cave Lausanne

Das Lokal in der Lokremise St.Gallen

Le Cintra Fribourg

Güterhof Schaffhausen

Lido Riva Caccia Lugano

Old Crow Zürich

Waves Neuenburg

Triebguet Frischluftbar Baden

hi&da Winterthur

(ldu)