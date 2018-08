«Trotz des kühlen Wettes wurde viel gegessen. Die Standinhaber zeigten sich sehr zufrieden», so das Fazit von Chrigu Stuber, OK-Chef des Streetfood-Festivals. 41 Stände lockten zum Schnabulieren und Verkosten, Veganes ebenso wie Strauss oder Tintenfisch in japanischen Bällchen, Burger aller Art, Flammlachs und natürlich Süsses. Die Warteschlangen hielten sich diesmal in Grenzen, doch wer einen leckeren Kaiserschmarrn von «Maulzeit» ergattern wollte, musste sich trotzdem etwas gedulden. «Wir sind schnell», erklären Margrit Harsch und David Lutz in ihrem durchgestylten Wägeli – aber gut Ding will eben seine Weile haben. Sie sind erstmals hier anzutreffen, doch «Solothurn ist das schönste Streetfood-Festival der Schweiz», loben beide auch das OK-Team. Sie stammen zwar aus Süddeutschland, touren aber vor allem durch die Schweiz und sind im Advent auch beim «Bellevue» in Zürich anzutreffen. «Aber hier gefällt es uns sehr, die Stimmung ist toll» – denn schon am Sonntagmittag strömt das Volk wieder aufs Festival-Areal.

Häppchen müssen sein Die Westumfahrungsbrücke sei diesmal Gold wert gewesen, vor allem am feuchten Samstagabend. «Wir hatten viermal mehr Stände, die sich anmelden wollten», verrät Chrigu Stuber, «doch nur 14, also ungefähr ein Drittel waren neu.» Für viele Food-Anbieter sei die Preispolitik des Solothurner OKs eine Hürde. «Wir wollen unbedingt kleine Portionen für maximal sechs Franken im Angebot haben», erklärt der OK-Chef – was aber gerade bei Fleischgerichten eine Herausforderung bedeute. Das Konzept des Festivals – «wir hatten auch so viele Künstler wie noch nie» – habe sich bewährt, verweist Stuber auf Neuerungen wie Rundfahrten mit dem Öufi-Boot oder die Öffnung am Samstag bereits ab 12 Uhr. Trotz des geringeren Getränke-Umsatzes bleibe man auch im Budget – das sich seit der Erstausgabe vor vier Jahren auf 60 000 Franken verdoppelt hat. Und ein Kränzchen windet das OK dem Publikum: «Wir haben die ganze Umgebung abgesucht und praktisch keinen Abfall gefunden.» Vom Ochsen zur Riesencrevette Gault-Millau-Koch Christian Härtge, sonst im «Salzhaus» am Herd, bietet diesmal japanische Leckereien an, zusammen mit seinem Freund Yutaka Kobajashi. Asien und speziell Japan ist seine kulinarische Wahlheimat geworden, auch wenn er vor zwei Jahren neben dem Kofmehl mit einem Team von Food-Freaks einen ganzen Ochsen briet. «Diesmal gabs bei uns Taste-Portionen für fünf Franken», erfüllte Härtge die Vorgaben des OKs, das er übrigens als «sehr fürsorglich» erlebt hat. Weltrekord für einen guten Zweck

