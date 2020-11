Das Provisorium ist nach über zwei Jahren Geschichte — der Denner am Bahnhof ist an neuen Standort gezogen

Am letzten Samstag um 18 Uhr wurden im Denner an der Zuchwilerstrasse 41 die letzten Waren verkauft. Am Donnerstag geht gegenüber an der Nummer 43 der neue Laden auf. «Ich freue mich wie ein Kind, dass wir am neuen Standort sind», sagt Filialleiterin Daniela Zahnd. «Wir haben endlich mehr Platz», so die Filialleiterin, die schon seit 20 Jahren hier den Denner führt.

Speziell in der heutigen Zeit, da auch beim Einkaufen Sicherheitsabstände wichtig sind, schätzt sie den gewonnenen Platz. Der neue Denner ist sogar grösser, als er vor dem Umbau war, und dreimal so gross, wie es die provisorische Filiale gegenüber war. Denn jetzt gehört auch die Terrasse vom ehemaligen Café Mozart zur Verkaufsfläche.

Eine Cafeteria für die Mitarbeiterinnen

Zahnd freut es, dass ihre sieben Mitarbeiterinnen am neuen Standort endlich eine Cafeteria und einen Pausenraum haben. Der Laden ist jetzt so gross, dass Zahnd sogar noch Unterstützung für ihr Team sucht. «Man kann sich gerne noch bewerben», meint die Chefin.

Schon fast alle Waren sind eingeräumt, die frischen Produkte werden erst kurz vor der Eröffnung geliefert. «Mich freut am meisten, dass ich unseren Kundinnen und Kunden das volle Sortiment anbieten kann», meint Zahnd sichtlich erleichtert.

Für zwei Jahre und sieben Monate hat sie den kleineren Laden gegenüber geführt. Sie fand es frustrierend, dass sie während dieser Zeit nicht alle Waren anbieten konnte. «Besonders stolz bin ich auf unsere Weinabteilung.»