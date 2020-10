Das Museum Enter zieht nach Derendingen — ein Technik-Campus mit Shuttle-Service soll entstehen

«Der Entscheid war nicht einfach, aber am Schluss gilt es für die Zukunft des Museums und der Stiftung die nachhaltigste Lösung zu finden», erklärt der Stiftungsratspräsident Felix Kunz. Dass das ENTER am Bahnhof Solothurn nicht sicher sei, konnte bereits am 10. Oktober den Medien entnommen werden.

Die Stadt Solothurn und die RBS haben Felix Kunz bereits anfangs 2020 nahegelegt, sich nach einem Alternativstandort um zu sehen, heisst es in der Medienmitteilung. Mit dem definitiven Wegzug des ENTER komme es zu einer Entspannung der Planungs- und Bausituation auf der Südseite des Hauptbahnhofs. RBS und Stadt Solothurn können ihre Bauvorhaben nach Plan realisieren.

Standortvorteil gegen Spielraum eingetauscht

Der aufgegebene Standortvorteil, wolle das ENTER-Team mit einem erweiterten Museums-Konzept und innovativen Angeboten kompensieren: Nebst der schweizweit einmaligen Ausstellung und dem abwechslungsreichen Rahmenprogramm soll ein Shuttle-Service mit selbstfahrendem Elektro-Fahrzeug für den Transfer sorgen. «Zudem bietet ein Neubau Chancen für ein neuartige Konzepte und Kooperationen», ergänzt die Museumsleiterin Violetta Vitacca. Sie entwickelt zurzeit das Projekt ENTER Campus mit Ausstellung, Academy und Events rund um das Thema Technologiegeschichte und -zukunft.

Die bestehenden Gebäude auf dem Grundstück in Derendingen sollen erhalten bleiben. Auf dem verbleibenden Land werde ein Neubau entstehen. «Das Areal im Längacker in Derendingen ist perfekt für das ENTER. Wir können endlich alle Aktivitäten wie Ausstellung, Academy, Werkstatt und Lager an einem Standort vereinen», erläutert Felix Kunz die Entscheidung. Derendingen sei als Agglomerationsgemeinde mit guten Strukturen und hervorragender Anbindung an den öffentlichen Verkehr gut geeignet, um eine solche Institution mit schweizweiter Ausstrahlungskraft zu etablieren.

Dies sehe auch Kuno Tschumi, der Gemeindepräsident von Derendingen so und freue sich über den Zuzug: «Unsere Gemeinde entwickelt wirtschaftlich und baulich in eine erfreuliche Richtung. Mit dem ENTER erhalten wir ein kulturelles Angebot, das für Einwohner und Besucher eine Bereicherung ist.» Seine Bauverwaltung werde im Sommer 2021 mit dem Gesuch um Baubewilligung rechnen können. Der Baustart für den Neubau sei im Herbst 2021 geplant.

Entwicklung Südseite Bahnhof Solothurn geht weiter

Auf der Südseite des Hauptbahnhof Solothurn werde trotzdem wie geplant gebaut. Die Fläche von ca. 3'000 m2 welche durch den Wegzug des Museums frei werde, stehe für Wohnen, Arztpraxen oder Gesundheitszentrum, Gastronomie und Büros zur Verfügung. Aber das ENTER werde dem Standort Solothurn nicht ganz den Rücken kehren: Im Neubau entstehe ein Ticket- und Museumsshop mit Startpunkt für den Shuttle-Service nach Derendingen, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. (mgt)