Wichtig ist die Spitex auch als Ausbildungsbetrieb. So zählt sie folgende Auszubildende: Zwei Studierende Höhere Fachschule (HF), einen Studierenden Fachhochschule und sechs Personen in Ausbildung zur Fachperson Gesundheit (FAGE). Dazu wurden Austauschvereinbarungen mit dem Alters- und Pflegheim Thüringenhaus und mit der SoH Spitäler AG abgeschlossen. Die Zusammenarbeit sei unkompliziert und partnerschaftlich. Die Auszubildenden erhalten Einblick in den Mahlzeitendienst und erleben auch dort, wie wichtig Zusammenarbeit ist. Das ging aus den spannenden Kurzreferaten von Pia Biland, der «Erfinderin» des Mahlzeitendienstes, und von Gaby und Manfred Grütter, Fahrerin respektive Fahrer der «jüngeren Generation» hervor. (mhs)