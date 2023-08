Nach tödlichem Messer-Angriff in Solothurn: SVP schlachtet Vorfall aus – das kommt bei den Leuten schlecht an

Vergangene Woche endete ein Streit am Solothurner Kreuzackerquai tödlich. Ein Eritreer erstach seinen Landsmann mit einem Messer. Die SVP gibt SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider die Schuld. In Solothurn kommt das gar nicht gut an.