71 Schülerinnen und Schüler lernen gegenwärtig an der Tagessonderschule im Schul- und Therapiezentrum ZKSK AG. Daneben werden 33 Kinder und Jugendliche mit speziellen Programmen in ihren Regelschulklassen begleitet. Therapien finden für rund 1200 Heranwachsende an der Solothurner Schöngrünstrasse 46, an der Werkhofstrasse 17 und in Oensingen im Therapiezentrum an der Solothurnstrasse 42 statt.

Die Eigentümerin der Institution, die Solothurnische Stiftung für körperbehinderte Kinder, hat sich seit 41 Jahren die schulische und berufliche Integration von Kindern und Jugendlichen mit Körper- und Sinnesbeeinträchtigung zum Ziel gesetzt. Etwa 120 Angestellte in 67 Vollzeitstellen sind im ZKSK mit vielfältigen Therapie- und Lernangeboten an dieser wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe beteiligt. 2017 wurde im Rahmen des 40-Jahr-Jubiläums der Erweiterungsbau der Schule eingeweiht. In den kommenden Jahren wird dann die Sanierung des Altbaubestandes folgen.

In Ergänzung des Unterrichts finden Schullager und -reisen, Exkursionen sowie gemeinsam erarbeitete Aufführungen und Feste wie das alljährliche Weihnachtsspiel statt. «Neben dem Budget von rund 11 Mio. Franken wird vieles, wie etwa das Lagerleben, durch die Zuwendungen von grosszügigen Spendern ermöglicht», unterstreicht Geschäftsführerin Christine Bigolin dankbar. (gku)