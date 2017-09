Pascal Walter: Das liegt in der Hand der Stimmbevölkerung. Ich habe sicher von der Mobilisierung durch die Stadtpräsidentenwahl im ersten Wahlgang profitiert. Der Ausgang wird auch im zweiten Wahlgang äusserst knapp sein. Meine bisherigen Engagements in und für die Stadt Solothurn wurden aber sicher auch honoriert, und ich bin überzeugt, dass auch meine Art zu politisieren von der Stimmbevölkerung geschätzt wird.

Woran ist es für ein absolutes Mehr denn dennoch gescheitert?

Pascal Walter: Aufgrund der 227 Leerstimmen habe ich das absolute Mehr um nur 39 Stimmen verpasst. Es hat sehr wenig gefehlt. Den genauen Grund kenne ich nicht. Allenfalls gibt es solche, die fanden, ich sei mit 33 Jahren zu jung, anderseits finde ich mein Alter genau auch ein gutes Argument mich zu wählen. Ich kann als Brückenpfeiler zwischen Jung und Alt die Generationen verbinden.

Wie haben Sie zwischenzeitlich mobilisiert für den Schlussspurt?

Heinz Flück: Aus meiner Sicht – und das passt auch zu den Grünen – genügt ein Flyer, das ist für mich der offizielle Wahlflyer. Ich lasse also nicht parallel dazu noch einen weiteren Flyer verteilen. Verschiedene Personen unterstützen mich mit Inseraten. Ich hoffe, dass dies dazu animiert, bei der Wahl am 24. September mir die Stimme zu geben.

Pascal Walter: Wir haben unter anderem ein breit abgestütztes Unterstützungskomitee gebildet. Bis jetzt sind schon über 80 Personen von links bis rechts dabei. Zudem haben wir den Wahlflyer noch einmal überarbeitet. Viele helfen mit, Karten zu verteilen. Ich freue mich sehr über diese breite Unterstützung.

Welches Dossier wollen Sie als Vize-Stadtpräsident zuerst in die Hand nehmen? Oder: Wo brennts in der Stadt am heissesten?

Pascal Walter: Ich sehe kein Feuer am Horizont, dass auf die Stadt zukommt. Höchstens am nächsten Bööggverbrennen gibts etwas Feuer auf dem Märetplatz. Im Ernst: Die Stadt hat eine gute Ausgangslage für die nächsten Jahre. Wir haben ein grosses Eigenkapital und Vorfinanzierungen in der Vergangenheit getätigt, die uns die grossen Investitionen in den nächsten Jahren ermöglichen. Eine Herausforderung wird sein, all die geplanten Investitionen zeitlich sinnvoll aufeinander abzustimmen. Natürlich werden uns Stadtmist, Ortsplanung, Weitblick und all die Schulhausrennovationen in den nächsten Jahren beschäftigen.

Heinz Flück: Der Vizepräsident hat in Solothurn kein eigenes Ressort und kann somit kaum eigene Akzente setzen. Als Mitglied des Gemeinderats und der Gemeinderatskommission werde ich mich für eine fortschrittliche Umsetzung der Ortsplanungsrevision einsetzen. Auch Bildung und Integration sind mir wichtige Themen: Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass Zugewanderte eine gute Ausbildung erhalten können. Das verbessert nicht nur die Selbstachtung der Betroffenen, sondern zahlt sich für das Gemeinwesen auch finanziell aus, denn gut ausgebildete Personen brauchen in der Regel keine Unterstützung durch die Sozialhilfe.