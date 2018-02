Die Leere auf dem Kofmehl-Areal gähnt seit nun 14 Jahren als Symbol vor allem für eines: Stillstand. Stehengeblieben sind aber auch die Pläne, die auf der Brache bei der Westumfahrung hätten realisiert werden sollen. Hätten – denn für die vor elf Jahren präsentierten Pläne für ein Coop-Einkaufszentrum mit 7000 Quadratmeter Fläche wurde kein Stein auf den anderen gelegt. Und wie Coop am Freitag in einer Medienmitteilung bekannt gab, wirds vorerst auch nicht dazu kommen.

Karin Kälin, Mediensprecherin der Coop-Verkaufsregion Bern, informierte, dass die Pläne für ein Einkaufszentrum auf zwei Geschossen nicht weiterverfolgt werden. Den Entscheid habe man auch den Verantwortlichen der Stadtverwaltung sowie der Grundeigentümerin, namentlich der Marti AG Solothurn, kommuniziert.

Nun heisst dies nicht, dass man das Interesse am Standort verloren habe. Stattdessen sehe man am gleichen Standort Potenzial für ein redimensioniertes Projekt. Will heissen: Statt eines grossen Einkaufszentrums könne man sich durchaus ein kleineres Projekt mit einem Lebensmittel-Supermarkt auf einer Verkaufsfläche von rund 3000 Quadratmetern vorstellen. Für die im bewilligten Gestaltungsplan übrig bleibenden Flächen sucht die Marti AG nun neue Mieter, Investoren oder Betreiber. Auch eine komplett neue Planung sei nicht auszuschliessen.