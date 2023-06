Chilbibott Einstimmiger Entscheid: Solothurner Bruderschaft Sanctae Margarithae will im Juli Chilbi feiern Als Auftakt der Generalversammlung fand der Chilbi-Bott statt. Wie immer waren Zwischenrufe bei allen Geschäften erlaubt. Neun neue Brüder wurden aufgenommen.

Cancellarius André Kilchenmann verliest das Protokoll des Chilbi-Bott 2022. Links von ihm Obmann Rolf Jenni, rechts Säckelmeister Sacha Bärtschiger und Peter Neuenschwander. Bild: Mark A. Herzig

Bruno Russi, Oberst ausser Dienst, bis Oktober 2020 Verteidigungsattaché in Moskau, wird an der Vorstädter-Chilbi vom 16. Juli den Toast aufs Vaterland ausbringen, Andreas Abebe die Festpredigt halten. Das erfuhren 80 in der Solothurner Rothushalle zum Chilbi-Bott versammelte Mitglieder der Bruderschaft Sanctae Margarithae von ihrem Obmann Rolf Jenni.

Das Bott stellt eine Art ersten Teil der Generalversammlung dar, die «Saure Leber» genannt wird und einen Monat später stattfindet. Humor, Witz und Zwischenrufe fehlten auch an diesem schwungvollen Bott nicht, sodass Weibel Peter Neuenschwander auch mal mit seiner Glocke Ordnung schaffen musste.

Das Chilbi-Bott wurde von Urs Gysins Quartetto Volpino mit dem Chilbi-Marsch eröffnet. Schon die Wahl der Stimmenzähler ging wie üblich nicht ohne Sticheleien vonstatten. Der darauffolgende Beschluss, am 16. Juli Chilbi feiern zu wollen, fiel – wen wundert’s? – einstimmig. Dazwischen verlas Cancellarius André Kilchenmann sein fein gedrechseltes Protokoll des letztjährigen Botts.

Neun neue Brüder aufgenommen

Laut wurde es beim grossen Auftritt des Säckelmeisters Sacha Bärtschiger. Ihm obliegt es, die Brüder bei der Auswahl des Bruderschaftsmahls am Chilbi-Sonntag «anzuleiten». Wie üblich prallten unterschiedliche Geschmacksrichtungen aufeinander, woraus sich endlich folgende Speisenfolge ergab: Blattsalat mit geräucherter Forelle; Krebsensuppe; Tessiner Braten mit Risotto, gedämpftem Romanesco mit getrockneten Tomaten und Beurre noisette; Vanillecrème mit Zwetschgengeist und frischen Beeren.

Nach humorvoller, pointierter Präsentation durch ihre Götti wurden folgende neue Brüder mit Handschlag auf Lebzeiten aufgenommen: Romano Mombelli, Hannes Trionfini, Michel Lüthi, Martin Graf, Linus Weber, Basil Jenni, Jürg Räz, Michael von Büren und Simon Munzinger.

Sie erhielten die Satzungen ausgehändigt und stiessen mit allen Anwesenden an. Aus voller Kehle wurden das Solothurner- und das Bruderschaftslied gesungen. Die Neuschwestern Maria Leu und Margrith Stäger werden am Andresenabend (24. November) vorgestellt.