Nun, die GV nahm ihren Lauf und Leuenberger konnte eigentlich nur gute Neuigkeiten verkünden: «Die Regiobank hat sich wiederum positiv und stabil entwickelt.» Nebst einer ausgewogenen Bilanzstruktur verfüge man über eine gute Substanz und eine erfreuliche Ertragslage (vgl. Kasten rechts). Die Digitalisierung als neues Schwerpunktthema in der Geschäftstätigkeit streifte der VR-Präsident ebenso wie den planmässigen Aufbau der neuen Filiale in Zuchwil oder die Auslagerung der IT-Dienstleistungen in die neue Sepiida Solutions AG mit fast 40 Angestellten und Sitz in Solothurn.