CEO der Manor über die Wiedereröffnung: «Diese Kombination ist einzigartig in Solothurn»

Das klassische Warenhaus leidet unter der Marktsituation. Zur Online-Konkurrenz kommt der Einkaufstourismus. Was hat Manor bewogen, vor diesem Hintergrund 14 Mio. Franken in den Standort Solothurn zu investieren?

Jérôme Gilg: Wir können weder die Wechselkurse noch die Konkurrenzsituation direkt beeinflussen. Doch haben wir einen klaren Plan, wie wir Manor strategisch ausrichten möchten. Wir arbeiten intensiv daran, uns zum führenden Omnichannel Warenhaus zu wandeln. Ich bin überzeugt, dass wir einen grossen Vorteil gegenüber reinen E-Commerce Unternehmen haben, wenn wir die Verschmelzung aller Einkaufskanäle noch weiter vorantreiben und das Einkaufserlebnis im Warenhaus verbessern. Deshalb modernisieren wir unserer bestehenden Häuser wie hier in Solothurn. Wir wollen unsere fast hundertjährige Tradition an dieser einzigartigen Lage im Zentrum der Barockstadt weiterschreiben.

Manor muss nicht nur Kunden halten, sondern auch neue gewinnen. Wie soll das in Solothurn möglich werden?

Wir bieten den Kunden in Solothurn erstens neu mehr Auswahl und exklusive Marken wie zum Beispiel Clarins, MAC, Swarowski, Villeroy & Boch und den Kindern eine grosse Lego Welt. Zweitens erwartet unsere Kunden mehr personalisierter Service auf 400 zusätzlichen Quadratemetern in einem modernen Ambiente. Drittens können sich die Kunden die Ware auf Wunsch auch gratis heimliefern lassen. Diese Kombination ist einzigartig in Solothurn. In Zukunft wollen wir neben den 1,5 Millionen Besuchern auch vermehrt Online-affine Kunden ansprechen mit einer Click & Collect Zone.