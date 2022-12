Bürgergemeinde Solothurn Bürger sagen Ja zum roten Budget: Weiter gibt es Neuigkeiten zum St.Katharinen und Thüringenhaus Zwei Themen beschäftigen die Bürgergemeinde Solothurn derzeit besonders. Der angedachte Ergänzungsbau beim Altersheim St.Katharinen und das Thüringenhaus, das im März gebrannt hat. An der Bürgergemeindeversammlung wurde über den neuesten Stand informiert.

So könnte der Neubau beim Alters- und Pflegeheim St.Katharinen aussehen. Visualisierung: zvg

Kaum eine Bürgergemeindeversammlung in Solothurn, in der nicht über das Altersheim gesprochen wird. Auch am vergangenen Montag war dies wieder der Fall.

Sergio Wyniger, Präsident der Bürgergemeinde Solothurn, umriss kurz die jüngste Geschichte der Altersheimbauten: Im März 2018 beschloss eine ausserordentliche Bürgerversammlung in St.Katharinen, einen Ergänzungsbau zu errichten, das Thüringenhaus aber vorerst zu behalten. Am 3. März 2022 änderte die Situation mit dem Brand im Thüringenhaus völlig. Wo stehen wir jetzt?

Für die Planung des Ergänzungsbaus muss mehr Zeit eingesetzt werden. Das Vorprojekt soll Ende März 2023 vorliegen, Abklärungen des Bachverlaufs, der Verkehrserschliessung und der Parkplätze sollten das Projekt nicht weiter verzögern; diese Hoffnung gilt auch für die noch immer nicht abgeschlossene Ortsplanungsrevision.

Auch der Brand vom 7. März im Altersheim Thüringenhaus war erneut ein Thema. Wyniger versuchte, anstehende Fragen, so weit überhaupt möglich, zu beantworten. Denn es stehen viele Probleme im Raum: Die Denkmalpflege untersuchte, ob noch schützenswerte Bauteile vorhanden und vor Nässe zu bewahren seien. Sichtbares Zeichen dafür ist das Notdach. Die Gebäudeversicherung ist nicht bereit, zusätzliche Kosten zu übernehmen. Weitere Verhandlungen mit der Altstadtkommission stehen an.

Als Nächstes werden nun sämtliche nicht schützenswerten Bauteile entfernt und die aus dem 16. Jahrhundert stammenden Deckenbalken freigelegt. Hernach wird abgeklärt, ob sie der Statik und dem Brandschutz noch genügen und weiterverwendet werden können.

Sergio Wyniger möchte im Frühling an einer ausserordentlichen Bürgergemeindeversammlung oder an der Rechnungsversammlung gesicherte und auch terminlich belastbare Daten zu den beiden Projekten vorlegen.

Bürger segnen Budgetdefizit ab

Des Weiteren stand das Budget auf der Traktandenliste. Dieses ist nach Korrekturen durch den Bürgerrat doch noch richtig rot geworden. Es rechnet (ohne Fonds und Stiftungen) für 2023 mit einem Fehlbetrag von 150‘000 Franken, das bedeutet eine Verbesserung von fast 100‘000 Franken gegenüber dem Voranschlag 2022. Als grösster Einzelposten fallen bei den Nettoinvestitionen von 1,67 Millionen Franken die 1,2 Millionen für den Ersatzneubau des Forstwerkhofes ins Gewicht.

Bürgergemeindepräsident Wyniger sagte, dass ein solches Budget annehmbar sei. Die Ergebnisse der letzten 15 Jahre hätten – mit einer Ausnahme – zum Teil sehr hohe Gewinne ausgewiesen. Grossmehrheitlich nahm die Bürgerversammlung das Budget an.

Mit einer eingehenden Diskussion wurde der Antrag von Rolf Grau (Heimkommissionspräsident) behandelt, die Löhne doch um drei Prozent zu erhöhen. Er begründete dies mit dem Fachkräftemangel gerade im Pflegebereich, Anerkennung allein reiche nicht. Mit dem einen Prozent Lohnerhöhung (nicht Teuerungsausgleich) sei kaum Personal zu gewinnen, wurde dagegen argumentiert.

Der Forderung nach einem besseren Funktions- beziehungsweise Lohnstufenmodell wurde nicht widersprochen, die Bürgerversammlung blieb jedoch bei den vom Bürgerrat vorgeschlagenen zwei Prozent.