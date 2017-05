Die Rechnung 2016 der Bürgergemeinde Solothurn (BGS) wecke Genugtuung, da sie in allen Teilbereichen positiv ausfalle, leitete Präsident Sergio Wyniger die Bürgerratssitzung ein. Man dürfe aber bei aller berechtigten Freude anstehende, kostenintensive Projekte nicht vergessen. Alles in allem resultiert nach Abzug des Buchgewinns aus dem Verkauf der Spitzallmend ein Plus von rund 450'000 Franken.

Finanzverwalter Claude Tschanz erläuterte: «Für den Bereich Verwaltung wird ein Ertragsüberschuss von 469'000 Franken ausgewiesen, in der Forstrechnung 509'000 Franken ohne eine Abschreibung von 90'000 Franken betreffend-das seinerzeitige «Projekt Forstwerkhof», das nicht realisiert wurde. Der Bürgerrat hiess den Antrag der Forstkommission zu dieser Abschreibung gut.

Die Rechnung des Altersheims mit seinen zwei Häusern St. Katharinen und Thüringenhaus wird nicht mehr in «Altersheim Verschiedenes» und «Betrieb» geführt; sie erzeigt für 2016 einen Gewinn von 86'000 Franken bei einem operativen Betriebsergebnis von 500 Franken. Der Bürgerrat überwies einstimmig die Rechnung zusammen mit dem Antrag, dem Kulturfonds 25'000 Franken zuzuweisen, an die Bürgerversammlung.