Eine Passantin bemerkte am Freitag kurz nach 18.30 Uhr, dass bei der Öufi Bier Brauerei an der Fabrikstrasse in Solothurn Paletten mit Flaschen brennen, schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch bekämpfen. Verletzte gab es keine. Gemäss Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von einigen Tausend Franken.

Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der Brand mutwillig gelegt worden sein dürfte, heisst es weiter. Im Bereich der Paletten wurden Kinder gesehen, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Brand stehen.