Hinter Dinett Holding AG, der Muttergesellschaft des CIS, steht der Elsässer Unternehmer Laurent Helfrich. Er erwarb 2006 sämtliche Aktien der heute am Thunersee ansässigen Gesellschaft. Der «Beobachter» publizierte Ende des vergangenen Jahres eine ausführliche Auslegeordnung über das Firmenkonstrukt, das Helfrich in Form der Dinett Holding anschliessend sukzessive errichtete.

Bis sich gemäss Gläubigerliste zuletzt ein Schuldenberg von happigen 40 Mio. Franken angehäuft hatte, vermochte es der Geschäftsmann, kaufkräftige Investoren von seinen visionären Ideen zu überzeugen: Zunächst waren es Pläne für altersgerechten Wohnbau im Berner Oberland und Wallis. Ohne nennenswerte Sicherheiten einzufordern, gewährte die Thuner Bank AEK 1826 Kredite in der Höhe von mindestens 20 Mio. Franken für Helfrichs Visionen. Die meisten seiner Bauvorhaben für altersgerechtes Wohnen blieben auf der Strecke. Später preschte er mit einem ambitiösen Ökoprojekt vor. Unter dem Stichwort «Plastic to fuel» erwarb er eine Pilotanlage zur Umwandlung von Altplastik zu Dieselöl. Traumhafte Renditen versprach er sich – und wohl auch seinen Geldgebern – von diesem Technologieprojekt. Ausserdem hätten die Gewinne in besagte Bauprojekte für Seniorenwohnungen fliessen sollen. Doch nur ein kleiner Teil der Investorengelder gelangte überhaupt ins Projekt. Der «Beobachter» schreibt weiter, dass Helfrich auf diese Weise mitunter seinen privaten Lebensunterhalt finanziert hatte. Bald erkannte auch die AEK Thun, dass es sich bei Helfrichs Ideen um nichts anderes als Luftschlösser handelte: Sie kündigte die Kredite in Höhe von 20 Mio. Franken. Notabene: Im Lastenverzeichnis des versteigerten CIS-Sportzentrums waren Forderungen der AEK-Bank aus der Festhypothek in der Höhe von über 5 Mio. Franken aufgeführt. Auch zur CIS Solothurn AG lassen sich Verbindungen Helfrichs festmachen: 2013/2014 war er Verwaltungsrat der AG. Und von Sommer 2017 bis Januar 2018 amtete sein Sohn Raphael Helfrich als Geschäftsführer des CIS. Dieser jedoch dementierte damals einen ein Zusammenhang zwischen seiner eigenen Anstellung als Geschäftsführer und seinem Vater.

Dubiose Geschäftsgebaren pflastern Helfrichs Laufbahn bis zurück in die Neunziger: Zahlreiche Firmenkonkurse gehen auf sein Konto. In Frankreich wurde Helfrich 2003 verurteilt und mit einem Berufsverbot belegt. Weil er die Auflagen missachtete, folgte eine bedingte Gefängnisstrafe, die 2014 letztinstanzlich bestätigt wurde. Er selbst bestreitet die Urteile. In der Schweiz blieb sein Strafregister unbekannt – bis ihn die französischen Behörden aufgriffen. Vor einem Jahr schliesslich wurde ein fester Wohnsitz verfügt. Frankreich darf er seither nicht verlassen – und muss seine Geschäftstätigkeiten unterlassen. Als mutmasslicher Alleinaktionär lenkt er dennoch hauptamtlich die Geschicke der Dinett Holding. (ak)