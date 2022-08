BKW in Solothurn Neues an der Westbahnhofstrasse: Aus dem AEK-Hauptsitz entstand der BKW-Campus Diese Woche wurde das neue Zentrum für neue Ideen an der Westbahnhofstrasse eröffnet. Nicht nur das Logo an der Fassade ist neu, auch im Gebäudeinnern hat sich einiges getan. Ein Augenschein.

Hier werden die Kunden empfangen. zvg

Schon im Frühjahr verschwand der Name AEK Energie AG nach dem Zusammenschluss mit der BKW. Damit kam es auch zu Veränderungen beim ehemaligen Solothurner Hauptsitz der AEK an der Westbahnhofstrasse 3. Fort war das alte Logo.

Das neue Logo an der Westbahnhofstrasse 3. zvg

Nun hat die BKW den Ort wiederbelebt: Heute befindet sich dort der BKW Energy und Technology Campus, der diese Woche eröffnet wurde. Der Standort hat vier Hauptpfeiler: Er ist der Hauptsitz der Tochtergesellschaft der BKW Smart Energy und Mobility AG. Gleichzeitig bleibt die Kundenberatung weiterhin ein zentraler Teil. Er bleibt eine Anlaufstelle für alle Fragen rund um Stromprodukte und -Rechnungen.

«Neue Lösungen entstehen, wenn wir nahe bei den Kunden sind», sagt Markus A. Meier, Leiter Projekt Campus Solothurn. Neue Ideen entstehen nur, wenn man mit Problemen konfrontiert sei, erklärt er weiter. Und hier in Solothurn soll eben das geschehen: «Neue Lösungen für eine lebenswerte Zukunft», wie es Meier formuliert.

Das sei heute besonders wichtig, wo viele von einer Energiekrise sprechen und sich mit dem Thema vertieft auseinandersetzen. Meier ist überzeugt, dass die Klimakrise durch die Angst um die Versorgungssicherheit in den Hintergrund gerückt wird, so oder so brauche es innovative neue Lösungen.

Räume für Sitzungen stehen zur Verfügung. zvg

Um das realisieren zu können, sollen möglichst viele kreative Köpfe an die Westbahnhofstrasse kommen. Und das können sie auch: Im dreistöckigen Haus gibt es neben den Büroräumlichkeiten der BKW freie Räume. Diese werden an Start-ups vermietet. Heute schon ist das Solothurner Unternehmen Qumea mit ihrem 18-köpfigen Team im Dachgeschoss. Noch lange sind nicht alle Räume besetzt. Bewerben können sich alle, die einen Bezug zum Thema Energie haben.

Der vierte und letzte Pfeiler befindet sich im Erdgeschoss. Dort sind Sitzungszimmer entstanden, die zuerst für die Kundenberatung benutzt werden, die aber auch kurzfristig für Besprechungen gebucht werden können.