Bis zu 20 Stellen fallen weg Nun steht fest: Das Thüringenhaus in Solothurn soll nach dem verheerenden Brand nicht mehr als Alters- und Pflegeheim in Betrieb gehen Die Bürgergemeinde Solothurn fällt einen ersten Entscheid, wie es mit dem Thüringenhaus künftig weitergeht. Hiobsbotschaft für die Angestellten: Ende dieses Jahres werden 15 bis 20 Stellen gestrichen.

Blick vom Riedholzplatz aus auf die vom Brand betroffenen Gebäude. Hanspeter Bärtschi (29. März 2022)

Am Abend des 7. März brannte es in der Solothurner Altstadt. In erster Linie betroffen war das Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus, das im Besitz der Bürgergemeinde Solothurn ist. Diese hat nun einen ersten Entscheid gefällt, wie es mit dem Gebäude weitergeht. Dies gab die Bürgergemeinde am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt.

An einem kürzlich durchgeführten Workshop mit den Mitgliedern des Bürgerrates, der Heimkommission und der Finanzkommission seien die verschiedenen Optionen für die Weiterführung des Alters- und Pflegeheims Thüringenhaus eingehend diskutiert worden. «Dabei ist man zum Schluss gekommen, dass die provisorische Wiederinbetriebnahme des noch bestehenden Hausteils mit 16 Zimmern keinen Sinn macht», schreibt die Bürgergemeinde.

Erklärt wird dies mit zwei Gründen: einerseits mit den zu hohen Kosten für die Instandstellung der Haustechnik, die mehrere hunderttausend Franken betragen würden. «Andererseits besteht das Risiko, dass Zimmer leer bleiben würden», sagt Sergio Wyniger, Präsident der Bürgergemeinde. Dies namentlich wegen der mit Lärm verbundenen Bauarbeiten, die auf das Thüringenhaus zukommen.

Der Tag nach dem Brand: Sergio Wyniger, Präsident der Bürgergemeinde Solothurn, vor dem Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus. Hanspeter Bärtschi

Deshalb soll an der Bürgerratssitzung von kommender Woche der Beschluss gefasst werden, kein Provisorium im Thüringenhaus zu installieren und den Betrieb wie heute weiterzuführen – sprich: die Zusammenarbeit mit einer externen Institution fortzuführen. Dort konnte die Bürgergemeinde eine leer stehende Wohngruppe beziehen, wo ein Teil der früheren Bewohnenden des Thüringenhauses jetzt betreut wird.

Die Bewohnenden wurden am Dienstag darüber informiert, dass es nicht zu einer Rückkehr ins Thüringenhaus kommt. «Viele von ihnen wären gerne wieder zurückgekommen, haben aber akzeptiert, dass dies nicht möglich ist», sagt Wyninger. Man bespreche nun auch mit den Angehörigen das weitere Vorgehen.

Verbunden mit dem Brand, kommt es Ende Jahr zu einem Stellenabbau. «Wir müssen Stellen aufheben», bedauert Wyniger, «betroffen sind zwischen 15 und 20 Personen». Die Stellen fallen in erster Linie in den Abteilungen Pflege, Küche und Hausdienst (Reinigung und Wäscherei) weg. Die Mitarbeitenden wurden schon informiert, bis Ende Jahr habe man nun Zeit, Lösungen für die Betroffenen zu suchen.

Was längerfristig mit dem Thüringenhaus passiert, ist noch nicht entschieden. Der Bürgerrat kann sich aber vorstellen, dass das Thüringenhaus im Besitz der Bürgergemeinde Solothurn bleibt und als Ganzes so rasch wie möglich wieder aufgebaut wird. Allerdings nicht als klassisches Alters- und Pflegeheim, sondern als spezielle Altersinstitution, zum Beispiel als «Wohnen im Alter mit Dienstleistungen».

«Die Planung (Vorprojekt) für den vorgesehenen Ergänzungsbau beim Alters- und Pflegeheim St.Katharinen läuft derweil wie vorgesehen weiter», heisst es in der Mitteilung der Bürgergemeinde weiter. Allerdings:

«Ob der geplante Ergänzungsbau dann auch tatsächlich gebaut werden soll, wird aufgrund der neuen Ausgangslage nach dem Brand im Thüringenhaus ebenfalls hinterfragt.»

Denn bislang war geplant gewesen, den Ergänzungsbau mit dem Verkauf des Thüringenhaus zu finanzieren. Nun aber ist der Tenor im Bürgerrat, dass man dieses gerne behalten würde. In diesem Fall müsste die Bürgergemeinde schauen, ob der Ergänzungsbau dennoch finanziell noch tragbar wäre.

Sergio Wyniger betont, dass noch vieles in der Schwebe ist: «Wir wissen etwa noch nicht, wie viel der Wiederaufbau kosten würde.»

So präsentierte sich die Lage in den Tagen nach dem Brand: