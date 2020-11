Bewusst einkaufen: Diese Unternehmerinnen setzen auf nachhaltige Mode

Biogemüse vom Markt, Ferien in der Schweiz, E-Bike anstatt Auto – der Trend zur Nachhaltigkeit zieht sich durch fast alle Bereiche des Lebens. Seit Corona wird wieder mehr eingemacht und gebacken. Auch Recycling und Upcycling sind weit verbreitet. Immer mehr steigt nun auch das Bedürfnis, bei der Mode verantwortungsvoller einzukaufen. Konsumentinnen und Konsumenten wollen nicht mehr zehn T-Shirts, die nur eine Saison halten, sondern lieber ein paar wenige, die aber nachhaltig produziert sind – und auch einen fairen Preis haben.

Auch in Solothurn setzt sich nachhaltige Mode immer mehr durch. Secondhandkleiderläden sind nicht mehr düster und schmuddelig, sondern laden in schönen Altstadt-Räumlichkeiten zum Stöbern ein. Und dann gibt es immer mehr Läden, die auch bei Neuware komplett auf Nachhaltigkeit setzen. Einer davon ist «Joy’s Choice» an der Schmiedengasse.