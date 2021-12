Bettlach Roter Lieferwagen entwendet – die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Bettlach vom Areal einer Schreinerei einen roten Firmenlieferwagen entwendet. Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Fahrzeug um Mithilfe.

Aufnahme des entwendeten Fahrzeugs. Kapo Solothurn

Zwischen Samstagabend, 18. und Sonntagmorgen, 19. Dezember hat eine bislang unbekannte Täterschaft vom Areal einer Schreinerei an der Allmendstrasse in Bettlach einen Firmenlieferwagen entwendet. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung.

Gemäss Mitteilung handelt es sich dabei um einen roten Lieferwagen mit Ladebrücke, Modell Mazda E 2000. Beschriftet ist das Fahrzeug mit «Zimmerei Derendinger». Zum Zeitpunkt der Entwendung waren am gestohlenen Fahrzeug die Kontrollschilder SO186275 angebracht.

Es bestehe die Gefahr, dass die Täterschaft den gestohlenen Lieferwagen zur Begehung weiterer Straftaten einsetzt, schreibt die Kantonspolizei. Sie gelangt deshalb mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat den gestohlenen Lieferwagen seit dem letzten Sonntag, 19. Dezember 2021, gesehen?

Wer kann allenfalls Angaben über den aktuellen Standort des Lieferwagens machen?

Sachdienliche Hinweise sind erwünscht an die Kantonspolizei Solothurn in Grenchen, Telefon 032 654 39 69 oder via Notrufnummern 112/117.