Besuch im Alten Spital «Die Luft hat einen frischen, neutralen Geruch» – Die Künstlerin aus dem Ruhrgebiet über Solothurn Carolin Osthaus ist soeben in Solothurn angekommen. Die Künstlerin ist momentan von Wasser fasziniert, was sich gut trifft, da sie an der Aare wohnt.

Carolin Osthaus lebt und arbeitet momentan im Künstleratelier des alten Spitals in Solothurn. Dabei lässt sie sich von der Aare vor ihrem Fenster inspirieren. Carole Lauener

«Ich komme mir vor wie in einem Märchen, wenn ich hier die Stufen erklimme», sagt Carolin Osthaus lachend, während sie durch das Alte Spital in ihre Künstlerwohnung führt. Ihr Atelier befindet sich unter dem Dach, an den Wänden hängen Bilder und Skizzen, an der Ostwand ist eine Leinwand auf einem metergrossen Rahmen aufgespannt.

Durch die vielen Skizzen und fertigen Bilder an den Wänden scheint es so, dass Osthaus schon länger hier arbeitet. In Tat und Wahrheit sind es erst drei Wochen. In vier Monaten wird sie wieder ihr märchenhaftes Turmzimmer verlassen, denn nur so lange geht ihre Artist Residency. Dann geht sie wieder zurück nach Essen, eine Industriestadt mit 500’000 Einwohnenden und über 500 Kilometer von Solothurn entfernt.

Für Osthaus ist es das erste Mal in der Schweiz. «Ich habe keinen Kulturschock», sagt sie lachend. Was ihr aber aufgefallen ist, wie gepflegt und sauber die Stadt ist. Und: «Die Luft hat einen frischen, neutralen Geruch.»

Einen analytischen Blick auf die Welt

Die genauen Beobachtungen ihres Umfelds interessiert die Künstlerin im Moment. Insbesondere das Wasser. Diese Materie sei der Ursprung des Lebens, hat aber auch eine zerstörerische Wirkung, so wieder gesehen letztes Jahr im Ruhrgebiet mit den verheerenden Überschwemmungen. Durch ihr Interesse des Wassers hat sie sich auch für einen Aufenthalt im Alten Spital beworben. Hier sieht sie von ihrem Atelier direkt auf den Fluss. «Die Wasseroberfläche verändert sich ständig, der Fluss sieht nie gleich aus», beobachtet sie. Oft sässe sie noch im Nachthemd und mit ihrem Morgenkaffee am Fenster und fertigt Skizzen an.

Osthaus hat einen analytischen Blick auf ihr Umfeld. Sie will wissen, wie die Dinge beschaffen sind. Jetzt versucht herauszufinden, wie man Wasser und Eis am besten bildlich darstellt. Dafür war sie auch schon mit einer Unterwasserkamera unterwegs. Mit einem Hydrophone will sie erfahren, was in der Unterwasserwelt zu hören ist. Wohin die Studien rund um das Wasser führt, weiss sie noch nicht. «Ich fände es spitze, wenn ich zum Abschluss meines Aufenthalts eine Werkschau machen kann», sagt sie.

Seit sie hier in Solothurn angekommen ist, hat sie ihr Umfeld schon zu Fuss und mit dem Velo ausgekundschaftet. Während diesen Erkundungstouren hat sie den zugefrorenen Verenabach gesehen, vom Weissenstein aus das Nebelmeer von oben betrachtet und auf dem Weg zum Attisholz einen Tümpel entdeckt, den sie so faszinierte, dass sie es gar nicht mehr bis zur Kulturfabrik schaffte.

Abgefahrene Solothurner Projekte

Doch nicht nur die Natur der Region hat sie bisher entdeckt. Seit sie in Solothurn angekommen ist, war sie schon an einigen Vernissagen und hat Kontakt zu der hiesigen Kulturszene aufgenommen. «Beim Baseltorkiosk werden gerade so richtig abgefahrene Sachen gemacht», sagt Osthaus beeindruckt. Dort werden jeweils am Donnerstag Lichtprojektionen gezeigt, erklärt sie begeistert.

Sie hat letztes Jahr ein Gemeinschaftsprojekt mit einem Künstler abgeschlossen und meint:

«Jetzt muss ich wieder lernen, alleine zu schwimmen.»

Hier in Solothurn habe sie weniger soziale Ablenkung als in Essen und hofft, dass sie sich so besser auf ihre Kunst konzentrieren kann. Obwohl sie vorgehabt hat, wieder alleine zu arbeiten, ist sie aber offen für alles. Denn sie will hier nicht nur an ihren Projekten arbeiten, sondern auch einen kulturellen Austausch haben.

Dafür ist ihr Atelier für Besucherinnen und Besucher offen, sei es Kunstinteressierte oder Kunstschaffende. Insbesondere da ihr Begrüssungsapéro im Alten Spital wegen der Pandemie ausgefallen ist, versucht sie nun so, mit mehr Leuten aus der Barockstadt in Kontakt zu kommen.