Besser als erwartet Die Bürgergemeindeversammlung in Solothurn verabschiedet ihre Rechnung Trotz Pandemie und schlechter Prognose sehen die Zahlen der Bürgergemeinde Solothurn besser aus als erwartet.

In der Kapelle der Verenaschlucht sind Instandstellungsarbeiten vorgesehen. Oliver Menge (2019)

Etliche der 42 Teilnehmenden an der Bürgergemeindeversammlung mögen etwas enttäuscht gewesen sein, denn Präsident Sergio Wyniger konnte noch keine spannenden Nachrichten betreffend den Brand im Altersheim weitergeben. «Alle sind dran, Optionen bezüglich Realisierung und Finanzierung zu prüfen», erklärt er. An einer ausserordentlichen Versammlung im September oder dann an der ordentlichen am 12. Dezember wird sich die Bürgerschaft zu Vorschlägen äussern können.

Erfreulicher war dann schon die Rechnung 2021, die statt des erwarteten Defizits von 213’240 Franken einen Ertragsüberschuss von 235’284 Franken ausweist. Auch wenn der Abschluss des Forstbetriebs mit einem Plus von 949’141 Franken die Gesamtrechnung hat positiv werden lassen, dürfen doch die Leistungen der anderen Bereiche nicht unterschätzt werden. Der Dank von Präsident und Bereichsleitenden ging denn auch an alle Mitarbeitenden, ohne deren vollen Einsatz der trotz allem gute Rechnungsabschluss nicht möglich gewesen wäre.

Die Pandemie ist in gewissen Bereichen spürbar

Das Alters- und Pflegeheim merkte deutlich die Auswirkungen der Pandemie: Die Betten waren nur zu 90,7 Prozent Pensionstage und gar nur zu 87,7 Prozent Pflegetage belegt. Die Rechnung schloss mit einem Minus von 447’221 Franken um 106’521 Franken schlechter ab als prognostiziert. Dabei gilt es unbedingt zu beachten, dass ohne strikte Kostendisziplin und die grosse Flexibilität des Personals ein weit höheres Defizit entstanden wäre.

In der Rechnung der Domaine de Soleure (Weingut der Bürgergemeinde) war ein Aufwandüberschuss von 152’670 Franken erwartet worden, er betrug jedoch 61’482 Franken, was trotz Umsatzeinbussen einer Verbesserung von 91’188 Franken entspricht. Nichtbudgetierte Abschreibungen aus den Jahren 2020 und 2021 von 318’192 Franken und die Neubewertung der Weinvorräte sowie der Herstellungskosten führten zu diesem Ergebnis.

Finanzverwalter Claude Tschanz wies zudem darauf hin, dass in der Investitionsrechnung für sechs Projekte Nettokosten von 250’000 Franken stehen, die in der Bestandsrechnung (Bilanz) aktiviert wurden. Alle Kosten wurden aus eigenen Mitteln gedeckt. Die Versammlung hiess alle Rechnungen einstimmig gut.

Im Weiteren hiess die Bürgerversammlung eine Teilrevision der Dienst- und Gehaltsordnung gut. Damit wird die Kündigungsfrist für die Bereichsleitenden von drei auf vier Monate erhöht, um für Nachfolgelösungen etwas mehr Spielraum zu gewinnen.

Neues Fahrzeug für den Forstbetrieb

Für die totalsanierte St.Verenakapelle wurde schon früher ein Unterhaltskonzept beschlossen, ein solches wurde jetzt auch für die gesamte Einsiedelei vorgestellt. Es sind für die kommenden vier Jahre 327’000 Franken für Instandstellungsarbeiten vorgesehen, etwa 130’000 Franken davon sollten von Bund und Kanton übernommen werden. Für das laufende Jahr werden 94’000 Franken fällig, wovon auf Bund und Kanton 37’000 Franken entfallen. Das Mehrjahreskonzept wurde gutgeheissen.

Der Forstbetrieb der Bürgergemeinde benötigt ein zweites Rückefahrzeug, das 2019 in den Finanzplan aufgenommen, aber nicht ins Budget 2022 übernommen wurde. Dies soll jetzt mittels eines Investitionsnachtragkredites von 138’500 Franken zu Lasten der 2019 getätigten Vorfinanzierung nachgeholt werden.

Im Weiteren sicherte die Bürgerversammlung folgenden Personen das Bürgerrecht von Solothurn zu, die Aufnahme wird mit der Erteilung des solothurnischen Kantonsbürgerrechts in Kraft treten: Gönül Celik; Rezan Er; Rohat Er; Rènas Er; Butrim Lokaj; Ermal Lokaj; Ermil Lokaj; Marijana Martinovic mit dem Sohn Alen und der Tochter Lanea; Jovana Petrovic; Shuan Tahir; Thomas Tenspolde; Lea Weiermann; Birgit Wittel.