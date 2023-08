Interview Wie tickt der künftige Tourismusdirektor? «Ich habe immer gesagt: Das ist ein Job, den ich gerne in Solothurn machen würde» Bernhard Christen spricht über seinen künftigen Job und seine Pläne mit Solothurn Tourismus.

Bernhard Christen wird neuer Direktor von Solothurn Tourismus. Von 2013 bis 2021 war er Marketingleiter bei der Swiss. Ennio Leanza/Keystone

Bernhard Christen, Sie sind künftig Direktor von Solothurn Tourismus. War dies schon lange Ihr Traum?

Bernhard Christen: Nein, so etwas kann man ja nicht planen. Jürgen Hofer macht diesen Job seit fünfzehn Jahren, niemand konnte erwarten, dass er sich frühzeitig pensionieren lässt. Aber ganz ehrlich: Es ist eine Funktion, die ich beobachtet habe und die mich immer sehr gereizt hat. Ich hatte mit dem hiesigen Tourismus auch schon früh zu tun.

Erzählen Sie.

Während meines Studiums vor 25 Jahren habe ich meine Diplomarbeit über Solothurn Tourismus geschrieben. Damals amtete noch Erich Egli als Direktor. Dabei ging es um Kulturtourismus am Beispiel der Stadt Solothurn. Daher hatte ich schon früh eine Verbindung zu Solothurn Tourismus, und als Einheimischer ja ohnehin.

Ich habe immer gesagt: Das ist ein Job, den ich gerne in Solothurn machen würde. Ich habe mein Leben lang auswärts gearbeitet, doch für diesen Job wäre ich immer zurückgekommen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sich diese Chance ergibt. Jetzt ist sie gekommen und ich habe versucht, sie zu ergreifen. Es hat geklappt.

Was reizt Sie an diesem Amt?

Es ist eine Kombination: Zum einen ist es eine totale Herzensangelegenheit für mich, es sind viele Emotionen damit verbunden. Ich bin Solothurner, es ist meine Heimatstadt, ich fühle mich hier wohl. Zum anderen ist touristisches Marketing eine spannende Tätigkeit.

Ich habe während meiner Tätigkeit als Marketingleiter bei der Swiss auf nationaler und internationaler Ebene solche Projekte und Kampagnen umgesetzt. Es reizt mich sehr, dies nun für Solothurn zu machen. Für eine Stadt, die eine wunderschöne Marke ist.

Wie genau steht die Marke Solothurn derzeit da?

Es ist eine hochwertige Marke. «Solothurn, die schönste Barockstadt der Schweiz»: Das gibt etwas her. Ich denke, dass sie beim Bekanntheitsgrad durchaus noch Potenzial hat. Solothurn ist natürlich als Stadt bekannt. Weniger jedoch, wie schön die Region rund um die Altstadt mit der St.-Ursen-Kathedrale ist. Mit dem Jura, dem Weissenstein oder der Aare.

Was heisst das konkret? Die Stadt trägt schon lange das Label «schönste Barockstadt». Wie möchten Sie Solothurn Tourismus weiterentwickeln?

Ich muss eines betonen: Es wurde in den letzten Jahren, ja Jahrzehnten hervorragende Arbeit geleistet. In erster Linie gilt es, diese weiterzuführen. Ansonsten muss ich mich zuerst einarbeiten, bevor ich dazu detailliert Auskunft geben kann.

Sie werden künftig die Schönheit Ihrer Heimatstadt bewerben. Welcher ist denn Ihr persönlicher Lieblingsplatz?

Es gibt mehrere. Die Kombination aus Stadt und Aare ist das, was mich am meisten fasziniert. Es ist aber nicht ein einzelner Ort, den ich hervorheben möchte, sondern die Solothurner Riviera als Ganzes. Und zwar auf beiden Seiten der Aare, die Vorstadt ebenso wie die Altstadt. Mit all den kleinen Plätzen, Restaurants und dem Aare-Zugang.

Ihre Vorgänger waren jeweils lange im Amt. Sie sind 51 Jahre alt: Ist dies Ihr letzter Job vor der Pensionierung?

Eine so lange Amtszeit wie Erich Egli, der während 30 Jahren Direktor war, werde ich nicht mehr schaffen (lacht). Für mich ist klar: Wenn man eine solche Aufgabe in meinem Alter übernimmt, dann ist dies etwas Langfristiges. Deshalb: Ja, ich gehe davon aus, dass dieser Job die letzte Arbeitsstelle in meiner Laufbahn sein wird.