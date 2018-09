Design Küchen by Zbären aus Niederbipp hat es geschafft: Zum dritten Mal wählte die HESO-Jury die Küchenbauer als schönsten HESO-Stand. Freude herrschte darob beim Geschäftsführungs-Ehepaar Elisabeth und Theo Zbären sowie bei Petra Hunziker, Leiterin intern. «Es war eine Teamleistung – wir nehmen die Auszeichnung sehr gerne entgegen. Sie ist uns ein Ansporn, dass wir das HESO-Publikum jedes Jahr überraschen können», so Theo Zbären. Als Preis winkte dem schönsten Stand ein Drittel Ermässigung der Standmiete, für den zweiten Rang gabs 22, für den dritten 11 Prozent Rabatt, erklärte HESO-OK-Präsident Urs Unterlerchner. Der Ehrenplatz ging an die Raum und Boden GmbH Solothurn, ehemals Rolf Ryf Inneneinrichtungen, die ihren Stand in der Reithalle hat, Rang drei erreichte die Tischlerei Aldrup, Solothurn, in der Halle 4.

Stadtpfarrer Koen de Bruycker, Pipo Kofmehl von der Kulturfabrik Kofmehl und Thomas Heimann von der Wirtschaftskammer stellten zusammen die Jury.