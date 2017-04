Testen durften die Studenten auch die verschiedenen Modelle der Elektrorollstühle, die zum Beispiel mit Kinn- oder Kopfsteuerung bedient werden können. Hier gehe es nicht nur um Rollstühle, welche vor- und zurückfahren, sagte Stump. Ein Grund, weshalb Tech-Abgänger, die normalerweise zwei bis drei Jahre im Unternehmen verweilen würden, auch schon zehn Jahre bei ihnen geblieben seien, erklärte der Geschäftsführer.

Auf Tuchfühlung mit Firmen

Während des Talent-Apéros am späteren Nachmittag in der Solothurner Bar Solheure, dem zweiten Teil des «Sprungbrett-Events», durften sich alle am Event teilnehmenden Unternehmen in einem Company-Catwalk innerhalb einer Minute vorstellen. Gewünscht war von Sarah Koch: «sexy, smart, innovativ und interessant.» Vertreten waren Firmen wie Bosch, die Centris AG, MySign AG oder DePuy Synthes. Den Anfang machte Biogen und startete die Vorstellungsrunde mit einem Speeddating.

Bevor sich dann die zahlreichen Teilnehmer dem ersehnten Networking und Kontaktaustausch mit den Vertretern der Firmen widmen konnten, bot der Oltner Kabarettist Rhaban Straumann eine sattirische Hommage an den Kanton und die beiden Städtchen an der Aare dar. Den Kanton Solothurn verglich er mit New York, Olten wurde wegen Unwissenheit der Schweizer dem Kanton Aargau zugewiesen, aus der Jurakette wurden die Alpen und Solothurn gehört für Biogen laut Straumann noch immer zur Region Zürich.

«Ein vielseitiger Kanton», meinte Koch daher zum Schluss von Straumanns Auftritt. So versuchten die Veranstalter das solothurnische Fleckchen Erde, den jungen Menschen möglichst schmackhaft zu machen. «Wir wollen uns klar positionieren und auch zeigen, dass Solothurn spannende Karrieremöglichkeiten sowie ein attraktives Leben bietet.»