Bellach Wegen einem Formfehler gibt es (noch) keine neuen Fenster für die Gemeindeverwaltung An der Gemeindeversammlung in Bellach musste ein Posten wieder aus dem Investitionsprogramm gestrichen werden. Ein Antrag auf Steuersenkung blieb ohne Erfolg.

Die Gemeindeverwaltung in Bellach erhält noch keine neuen Fenster. Hanspeter Bärtschi

«Was machen wir jetzt?» Kaum hatte Gemeindepräsident Fritz Lehmann die Gemeindeversammlung in Bellach eröffnet, herrschte kurz Verwirrung. Der Grund war ein Formfehler, auf den der frühere Gemeindepräsident Toni Probst aufmerksam machte, der auch im weiteren Verlauf eine der prägenden Figuren der Versammlung bleiben sollte.

Konkret ging es um den geplanten Ersatz der Fenster im Gemeindehaus. Dazu waren in der Investitionsrechnung für das kommende Jahr 800'000 Franken veranschlagt. Umstritten war dieser Posten nicht. Das Problem: Gemäss Paragraf 48 der Gemeindeordnung von Bellach müssen nicht gebundene einmalige Ausgaben, die den Betrag von 500'000 Franken übersteigen, von der Gemeindeversammlung unter einem besonderen Traktandum beschlossen werden. Doch dieses separate Traktandum fehlte auf der im Vorfeld veröffentlichten Traktandenliste. Die Folge: Der Investitionsposten wurde im Budget 2022 gestrichen,

Finanzverwalter Dieter Schneider musste kurz neu rechnen und präsentierte daraufhin das aktualisierte Budget. Die Neuverschuldung der Gemeinde in der Höhe von einer halben Million Franken fiel weg und anstatt Nettoinvestitionen von 2,195 Millionen Franken sieht das Budget 2022 nun nur deren 1,395 Millionen Franken vor. Unbeeinflusst davon blieb die Erfolgsrechnung. Das Budget 2022 sieht einen Aufwandüberschuss von 184'620 Franken vor.

Dass die Fenster der Gemeindeverwaltung nun noch nicht ausgetauscht werden können, tue ihm ein wenig weh, sagte Finanzverwalter Schneider im Anschluss an die Präsentation des Budgets. Diese stammen aus dem Jahr 1974, «und es zieht ein wenig rein. Ich werde im nächsten Jahr wieder damit kommen».

Versuch vom letzten Jahr wurde wiederholt

In der Folge wurden zwei Anträge eingereicht, die das Budget noch einmal hätten durcheinanderwirbeln können. Für beide warb Toni Probst, beide fanden aber keine Mehrheit. Einerseits forderte Probst, dass die für die Bushaltestelle beim Endhalt Breitenfeld vorgesehenen 365'000 Franken aus dem Budget gestrichen und ins Jahr 2025 verschoben werden werden. Dabei hatte die Versammlung einen ähnlich lautenden Antrag bereits schon vor einem Jahr abgelehnt. Auch dieses Mal blieb dieser chancenlos. Dass dieser noch einmal gestellt werden konnte, lag nur daran, dass die Arbeiten dieses Jahr nicht ausgeführt wurden.

Der zweite Antrag kam von Peter Henzi. Er forderte die Senkung des Steuerfusses von 125 auf 123 Prozent. Unterstützt wurde sein Anliegen von Toni Probst. Dieser verglich den Bellacher Steuerfuss mit anderen Gemeinden in der Region, zeigte auf, dass jener von Bellach höher ist als etwa der von Langendorf, Selzach oder Solothurn.

Der Steuerfuss spiele für die Attraktivität einer Gemeinde eine Rolle, führte er aus. Dagegen hielt Gemeinderätin Silvia Fröhlicher: «Ich schaue in die Zukunft», sagte sie. «Ich möchte nicht, dass wir heute etwas beschliessen, das eine Bürde für die nächste Generation wird.»

Es setzen sich jene 34 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger durch, die sich für die Beibehaltung des Steuerfusses einsetzten. 23 hatten sich für die Senkung des Steuerfusses ausgesprochen. Er danke für die angeregte Debatte, meldete sich danach Gemeinderat Beat Späti zu Wort. Aus dieser nehme der Gemeinderat die Aufgabe mit, «dass wir weiterhin, und vielleicht noch mit einem Zacken mehr, versuchen zu sparen».

Neues System der Kita-Finanzierung

Unbestritten war das nächste Traktandum, der Wechsel von der Objekt- zur Subjektfinanzierung bei der Kindertagesbetreuung. Einstimmig sprach sich die Gemeindeversammlung für den Systemwechsel aus, der per August 2022 erfolgen soll. Damit wird künftig nicht mehr eine einzelne Kita unterstützt, sondern die Eltern erhalten Betreuungsgutscheine und können frei auswählen, in welche Kita sie ihre Kinder schicken. Damit befindet sich Bellach voraussichtlich im Gleichschritt mit der Stadt Solothurn. Deren Gemeindeversammlung wird am 21. Dezember über dasselbe Anliegen abstimmen.

«Willkommen im Club der Altgemeindepräsidenten»

Zum Schluss der Versammlung meldete sich nochmals Toni Probst zu Wort. «Ich habe ja eigentlich bereits zu viel geredet», sagte er, «aber ich möchte dir, Fritz Lehmann, danken für deinen Einsatz und dich willkommen heissen im Club der Altgemeindepräsidenten.» Es sei tatsächlich seine letzte Gemeindeversammlung gewesen, die er habe leiten dürfen, sagte der abtretende Gemeindepräsident. Er habe sich stets bemüht, nicht alles sei ihm gelungen. Fritz Lehmann ergänzte:

«Gemeindepräsident zu werden, war nie in meinem Lebensplan vorgesehen. Wenn mir jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, ich würde einmal Gemeindepräsident, dann hätte ich gesagt, du hast einen Sprung in der Schüssel.»

Weil wegen Corona kein Apéro möglich war, gab Lehmann jedem ein Bettmümpfeli mit nach Hause: einen Grittibänz und einen Schoggistengel. «Wenn für jemanden keines mehr übrig bleibt, dann könnt ihr mich morgen anrufen und ich werde es euch nachliefern.»