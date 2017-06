Auch gingen acht schriftliche Kommentare auf den Artikel ein, die überwiegend das Verhalten der Polizei unterstützten und die gebüsste Passantin kritisierten. «Dreist und provokativ» sei ihr Passieren des wartenden Streifenwagen gewesen, meint etwa Leser Bernhard Studer. «Und dass man sich dann ungerecht behandelt fühlt und eine grosse Sache daraus macht bis zu Tourismusdirektor und Regierungsrat, das ist dann schon ein bisschen arrogant und peinlich.»

Ein anderer Leser hofft, «die Solothurner Polizei bleibt hart und zieht die Busse nicht zurück».

Ebenfalls tadelnd ein weiterer Kommentar mit der Empfehlung, wem es zu lange dauere bei Rot, für den gäbe es ja auch noch die Unterführung, «da gehts fix und ohne Busse». Die Busse sei längst überfällig gewesen, meint eine weitere Kommentarstimme. «Die Kamikaze-Fussgänger sind am Bahnhofplatz ein echtes Problem geworden», wird in einem anderen Kommentar festgehalten, garniert mit Kritik an den Verkehrsplanern, die den Bahnhofplatz «verbockt» hätten.

«Keiner mit gesundem Menschenverstand läuft bei Rot über die Ampel, wenn Autos kommen.» Doch warte man dort ewig, bis man «alt und grau» sei, ehe die Ampel auf Grün stehe, kritisiert Leser David Gerke die Bedingungen für Fussgänger am Bahnhofplatz. (ww)