Bei den Solothurnern waren vor allem Gummiboote, Stand Up Paddles und Westen gefragt

An diesen schönen, heissen Tagen sieht man sie in Solothurn von weit her: Die Aareböötler, Stand Up Paddler und sonstigen Wasser- und Sonnenhungrigen, die auf und im Fluss unterwegs sind. Die Aare-Invasion hat das Sommergeschäft diverser Läden angekurbelt. Auch im Pipeline Sports, von dessen Eingangstür man direkt auf den Fluss blicken kann.

Die Kundin sucht nach einer Schwimmweste für aufs Stand Up Paddle (SUP). Im Laden im ehemaligen Landi-Gebäude sind diese leider momentan ausverkauft – wieder einmal. «Immer wieder kommen Leute und fragen nach», meint Lehrling Alessandro Angelini. Man habe nachbestellt. Doch manchmal in diesem Sommer waren die Westen schlichtweg ausverkauft. «Dann mussten wir neue Vertreter finden, die uns beliefern konnten.»

Besonders die kleinen Schwimmhilfen mit 50N Auftrieb, die für SUP und Kanu reichen (siehe Kasten), waren diesen Sommer gefragt. 120 bis 130 Stück gingen über den Ladentisch. Von den grösseren wurden deutlich weniger verkauft.