Baum-Führung Sie kämpfen täglich um ihr Überleben: Ein Rundgang von Baum zu Baum in Solothurn Sie sind Schätze, die am Wege stehen. Stadtbäume. Aber nicht wenige in Solothurn leiden und trotzen Rasenmäherschäden und Hundeurin.

«Sie werden allgemein auf das Jahr 1809 datiert, doch diese Quelle ist nicht absolut zuverlässig – ich würde sie älter schätzen», sagt Max Jaggi zu den beiden prachtvollen Linden beim Kapuzinerkloster.

Grossmächtige zwei Lindenbäume vor dem Kirchenportal des Kapuzinerklosters. Bild: Andrea Hunziker

Es ist einer der Höhepunkte der durch den Naturförderverein Solothurn und Umgebung organisierten Baumwanderung. Die Wurzeln dieser Bäume konnten ungehindert wachsen. Sie erstrecken sich über die Strasse bis in die Nachbargärten und bis unter den Altar der Klosterkirche.

Mit ihrer Wucht heben sie die Steinsockel im Eingangsbereich in die Höhe. Die etwa zwanzig Teilnehmenden konnten zudem beobachten, wie ein Kleiber sich in den Ästen an Insekten bediente.

Mehr Verständnis für die Bäume

Bäume sind ein wesentlicher Teil der Biodiversität. Begonnen hat die zweieinhalbstündige Baumführung durch den Natur- und Umweltfachmann Max Jaggi auf dem Kreuzackerplatz. Ziel dieser Exkursion war es, das Verständnis für Bäume in der Stadt zu wecken. Dem Referenten geht es vor allem um den Erhalt der Altbäume, die bei richtiger Pflege noch weitere Jahre oder gar Jahrzehnte stehen bleiben können.

Als Beispiel nannte er die berühmte Linde von Linn, welche seit Jahrhunderten hohl, aber noch immer höchst lebendig ist. Es bestehe also kein Grund, einen Baum zu fällen, nur weil er hohl ist. Bäume sind die Lungen der Städte, Schattenspender und für die Biodiversität unverzichtbar. Der Rundgang bestätigte auch, dass die Stadt Solothurn mit ihrem Baumbestand in der Regel pfleglich umgeht.

Richtig geschnitten und gestützt

Als erstem Baum wandte sich Jaggi der Rosskastanie im Kreuzackerpark zu. Er attestierte, dass sie richtig geschnitten und ihre Krone mit losen Seilen gestützt wird. So kann der Baum allen Stürmen trotzen. Nebst dem Erhalt der Altbäume ist auch das Pflanzen junger Bäume wichtig. Einen solchen Jungbaum gibt es gleich beim Gewerbeschulhaus.

Krähen im Geäst über dem Kreuzackerpark. Bild: Hanspeter Baertschi

Er wird mit einem Bastgeflecht gegen die Sonne geschützt, und er wird durch einen Schlitz im Plastikbeutel begossen. Noch schöner wäre es, wenn der Baum von einer Grünbepflanzung umgeben wäre. Das würde auch seine Wurzeln animieren, sich auszubreiten. Viel Lob erntete der Umgang mit der Schwarzföhre. Nadelbäume sind übrigens älter als die Blätterbäume. Nicht alle Bäume im Kreuzackerpark sind ohne Schaden geblieben, doch haben sie entsprechende Selbstheilungskräfte aktiviert.

Der Kreuzackerplatz in Solothurn. Bild: Judith Frei

Bäume müssen kämpfen

Dem Trompetenbaum auf der Südseite des Amthausplatzes geht es verhältnismässig gut und seine Früchte, welche an Zigarillos erinnern, sind jeweils eine Augenweide. Allerdings konnte an seinem Stamm ein relativ neuer Vandalenschaden festgestellt werden. Weniger gut geht es den Artgenossen auf der Nordseite.

Blick auf das Bieltor vom Amthausplatz aus. Bild: Judith Frei

Durch die Decke des Parkhauses wird ihr Wurzelwerk eingeschränkt. Zudem stehen sie einzeln in einem Geviert. Besser wäre es gewesen, einen durchgehenden Grünstreifen mit Bepflanzung zu machen. Dann müssten sie auch weniger Hundeurin über sich ergehen lassen.

Mehr Bäume müssen her

Jedenfalls kämpfen diese Bäume praktisch täglich um ihr Überleben. Beim genauen Hinsehen bei den Bäumen an der Werkhofstrasse sind Rasenmäher-Schäden feststellbar. Der Referent betonte, dass möglichst junge Bäume neu gepflanzt werden, welche sich bei entsprechender Pflege gut entwickeln. Er rät davon ab, bereits recht grosse Bäume einzupflanzen, wie dies leider öfters gehandhabt werde. Denn diese Bäume würden recht lange nicht mehr weiterwachsen.

Bei der ausladenden Buche westlich des Konzertsaales vorbei ging es noch zur Chantierwiese. Jaggi würde diese Wiese mit Bäumen bestücken, denn durch den Klimawandel werden künftig mehr Schattenspender benötigt.