Baugesuch für Puff «Das passt meiner Meinung nach überhaupt nicht»: Bordell mitten in der Solothurner Altstadt erhitzt Gemüter An der Solothurner Löwengasse soll schon bald ein Bordell zuhause sein. Bei den Bewohnerinnen und Bewohner der schönsten Barockstadt der Schweiz sorgt das für Diskussionen. Sie fürchten um den guten Ruf der Gasse.

Geplantes Bordell mitten in der Solothurner Altstadt erhitzt Gemüter. Tele M1

«Grundsätzlich muss dieses Baugesuch einfach zonenkonform sein.» Das sagt Andrea Lenggenhager, Leiterin des Solothurner Stadtbauamts. Sie spricht vom Baugesuch für eine Umnutzung in der Löwengasse, wo zwei Arbeitszimmer im ersten und zweiten Obergeschoss für eine Erotikumnutzung beantragt werden.

«Es ist eine Altstadtzone, dort sind Dienstleistungen und Gewerbe zulässig. Wenn den Anforderungen entsprochen wird, hat man auch das Recht auf eine Bewilligung», so Lenggenhager weiter. Die Baukommission werde das Gesuch wie jedes andere behandeln, sagt sie zu Tele M1.

Doch ein Gesuch wie jedes andere scheint es dann doch nicht zu sein. In der Gasse diskutieren die Anwohnenden heiss über den Plan. Aus dieser Zeitung haben sie am Dienstag davon erfahren. Adrijana Petrovic, die in der Gasse einen Coiffeur-Salon führt, macht sich Sorgen um den Ruf der Löwengasse.

«Ich finde es sehr speziell so mitten in der Stadt, das muss ich ehrlich sagen.» Ihre Kundin Lucia Winiger stimmt ihr zu: «Das ist natürlich katastrophal für die Stadt Solothurn, die schönste Barockstadt in der Schweiz. Das passt meiner Meinung nach überhaupt nicht.»